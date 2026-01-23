台經院調查：台灣海外布局 日本首選美國居次

（中央社記者潘姿羽台北23日電）台經院今天發布「2025台灣新創生態圈大調查」，解析AI浪潮下的新創與投資樣貌，人工智慧與大數據連續4年穩坐關鍵字榜首，顯見AI已成為推動創新創業的主要驅動力，海外布局方面，日本為首選，美國則排名第二。

台灣經濟研究院與合作夥伴資誠（PwC Taiwan）及DIGITIMES發布「2025台灣新創生態圈大調查」，這項專案自2018年起已邁入第8年，今年聚焦AI的應用分析，包含新創實際投入的AI技術類型、應用場景分布；以及了解投資人在大AI時代對台灣新創團隊的投資評估決策及觀察。

廣告 廣告

台經院新聞稿指出，這次調查有5大發現，第一，人工智慧與大數據連續4年穩坐關鍵字榜首，凸顯AI成為推動創新創業的主要驅動力。第二，新創前3大海外市場目標分別為日本51.2%、美國27.3%與中國大陸23.4%，反映鄰近且文化相對熟悉的市場仍是首選。

第三，8成以上新創與AI相關，顯見國內新創將AI視為營運與產品創新的關鍵工具，同時善於利用科技進行創業，也具備一定的市場敏銳度。

第四，投資機構所投領域以人工智慧/大數據居首，生技醫療居次，此外，投資AI主題的領域，前3名為預測分析36.4%、視覺辨識21.8%，以及生成式AI20%，顯示AI在市場獲得高度關注。

第五，相較企業創投，一般創投更關注AI新創，過去兩年投資AI新創的比例，一般創投為77.5%，企業創投則為24.5%，反映一般創投更積極布局AI領域。

台經院指出，調查發現，AI與大數據不再只對應少數產業，而是成為橫跨多元創業的題目，成為產品與服務設計中常見的工具選項；值得注意的是，多數AI新創投入貼近實際場域的應用層面，較少投入通用平台或底層工程能力，凸顯新創在有限資源條件下，更重視如何將技術嵌入既有產業流程。

然而，台經院直言，使用AI不見得可以化解企業發展的核心挑戰，新創仍須面對市場驗證、組織能力與外部合作等課題，顯示當AI成為多數新創都能使用的工具後，競爭差異不在於是否導入技術，而是產品與服務是否真正回應市場需求。

另一項值得關注的重點是，企業與新創合作從單純的資金投入，轉變為以創新驅動為核心的策略性布局。台經院認為，隨著全球市場快速變動，企業與新創之間以創新為導向的合作關係有效提升企業韌性、擴展市場影響力，將是引領產業發展的重要關鍵。（編輯：林淑媛）1150123