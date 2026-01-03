台經院：全球製造仍在收縮區 台灣靠AI逆勢點火

[Newtalk新聞] 台經院公布11月整體製造業景氣概況，除美國與歐元區外，僅中國與日本11月製造業PMI較上月改善，且指標仍落在收縮區間，並表示全球製造業景氣復甦動能仍顯不足。國內製造業方面，在AI、高效能運算與雲端服務需求持續強勁帶動下，出口、外銷訂單及出口物價年增率分別創下99年6月、110年5月及111年9月以來新高，並帶動企業資本設備購置需求增加，進口亦出現大幅成長，推升原物料投入面、售價面及需求面指標表現。

廣告 廣告

在經營環境指標方面，台經院表示，台股受AI科技類股泡沫化疑慮升溫及部分資金獲利了結影響，出現價跌量增；加上國內製造業廠商對當月及未來半年景氣較上月調查明顯樂觀，推升經營環境面指標表現。因此，整體製造業景氣信號值由去年10月之10.62分，增加1.70分至11月之12.32分，燈號續維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

以下是各產業表現：

民生大類：

在紡織業方面，中上游產品受到中國生產過剩影響，短期內難以緩解，出口及生產指標年減幅擴大，拖累原物料投入面及需求面表現，故11月本產業景氣燈號續維持代表衰退的藍燈。在紙漿、紙及紙製品業方面，工業用紙受金屬製品、鋼鐵等傳產出口衰退影響，所幸電子科技出口暢旺抵銷部分減幅，但中國產能過剩與競爭激烈，生產指數年增率由正轉負，影響需求面及原物料投入面等指標表現，因此11月本產業景氣燈號續維持代表衰退的藍燈。

石化橡膠大類：

在化學製品方面，國際油價走低影響產品售價，加上海外同業產能過剩的外溢效應，出口、外銷訂單及生產等指標年增率均出現由正轉負，影響原物料投入面、需求面及售價面指標表現，故11月本產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。在塑橡膠製品方面，海外同業產能過剩持續抑制出口、外銷接單及生產指數，年減幅持續擴大，拖累需求及原物料投入等面向指標表現，因此11月本產業景氣燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

金屬機械大類：

在基本金屬業方面，銅箔受電子零組件需求擴增而增產，但鋼胚、熱軋鋼捲板等傳統產品因全球鋼市復甦緩慢而減產，生產指數年減幅擴大，拖累原物料投入面及需求面表現，故11月本產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。在機械業方面，受惠於半導體生產用設備及零組件需求增加，出口年增率呈雙位數成長，然受上年同月廠商集中交貨墊高比較基期影響，生產指數增速轉負，拖累原物料投入及需求等面向指標表現，因此11月本產業景氣燈號續為代表低迷的黃藍燈。

電子電機大類：

在電子零組件業方面，受惠AI、高效能運算及雲端服務等應用需求湧現，客戶端拉貨動能持續強勁，不僅出口創下歷年單月新高，進口增速亦為3個月以來新高。外銷訂單在美國及東協需求升溫，年增率由10月35.9%擴增至47.9%，帶動生產指數年增率呈雙位數成長，推升原物料投入、需求及售價等面向指標表現，故11月本產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表繁榮的紅燈。在電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠AI及雲端產業需求持續暢旺，出口及外銷訂單皆創歷年單月新高，進口年增幅197.3%亦創7個月以來新高，並帶動生產指數年增率創歷史新高，推升需求、原物料投入及售價等面向指標表現，致11月本產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表繁榮的紅燈。

運輸大類：

在汽車及其零件方面，政府延長汽車汰舊換新減徵貨物稅優惠，然進口車改款排擠部分國產車銷售，11月汽車新車領牌數為3.65萬輛，年減6.9%；歐美對車用電燈組及其他零組件需求減少，燃油車因部分廠商進行庫存調節而減產，致生產指數年減幅持續擴大，影響原物料投入面及經營環境面指標表現，因此11月本產業景氣燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林岱樺形象影片深情告白 以三大護國產業點亮城市之光

譴責虛假AI影片抹黑柯志恩 國民黨高市黨部提醒小心查證