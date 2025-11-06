台經院：台積電赴美投資恐破1650億美元 2奈米以下製程在美占比上看3成
美國總統川普上任後，對台灣半導體攻勢一波又一波。台灣經濟研究院今天(6日)指出，未來台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局，且投資金額應該不止1650億美元。
台經院產經資料庫總監劉佩真6日於「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」上指出，台積電先進製程在今年第二季全球市占率高達70.2%，第二名三星才7.3%，不論是性能、良率、客戶接受度都全面勝出，卻也成為美國覬覦台灣半導體業的頭號對象。
對於美國發動的晶片關稅部分，劉佩真認為，台積電、環球晶、日月光等台廠因為投資美國而被豁免，但未來台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局，且投資金額應該不止1,650億美元。她說：『(原音)可預見的是，台積電恐怕在川普的任內投資美國的金額恐怕不止1,650億美金，而未來台積電2奈米以下的製程在美國的比重也將會來到3成左右的一個水準。』
劉佩真也指出，供應鏈重組壓力可能弱化台灣本土半導體完整生態系，隨著台廠加速赴美投資，半導體業對台灣經濟拉抬效果可能產生變化。不過，以產業表現來看，2025年國內半導體業產值再創史上新高，特別是晶圓代工方面，台積電技壓群雄，是AI世代下僅次於輝達(NVIDIA)的最大贏家，預計明年台灣半導體產值能夠超過新台幣7兆元，將持續刷新史上最高記錄。
劉佩真表示，川普2.0下的全球供應鏈重組是複雜而漫長的過程，涉及巨大的成本和調整。在此同時，美、中「邊打邊談」模式成新常態，將促使全球企業重新思考供應鏈的效率與韌性之間的平衡，並加速重塑地緣政治和經濟力量，對台灣而言，是挑戰也是機遇。
對於AI是否有泡沫化的跡象，劉佩真引用了台積電在法說會上的回應。她說，從供應商的角度來看，台積電認為當前的AI是真實的、是結構性的，而且是強勁的，但台積電是紀律性的去擴產，顯示樂觀中還是採取比較謹慎的態度。(編輯：宋皖媛)
