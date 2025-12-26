台經院：11月景氣信心齊揚 明年Q1「開門紅」要看這三大因素

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，資通訊與電子等AI相關產業大幅成長，台灣外銷成績一枝獨秀。（本刊資料照）

台灣經濟研究院今（26）日公布11月營業氣候測驗點調查，製造業、服務業和營建業均呈現連續走揚，顯示整體企業景氣信心改善中；台經院景氣預測中心主任孫明德表示，大家都在期待明年第一季開始就有個「開門紅」，主要有三大因素，包括美國的寬鬆貨幣政策、烏俄戰爭結束、以及中國大陸的產能調控。

在製造業調查部分，11月問卷結果顯示，認為當月景氣為「好」比率為24.0％，較10月增加6.1個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為23.1％，減少6.7個百分點。

廣告 廣告

整體廠商對未來半年景氣看法，看好廠商由2025年10月的19.4％增加3.7個百分點，看壞比率則由30.4％減少6.7個百分點，以台經院的模型試算後，2025年11月製造業營業氣候測驗點為94.42點，較10月修正後之92.03點增加2.39點，連續五個月呈上揚態勢。

因為AI熱潮，台灣外銷成長一枝獨秀，孫明德表示，產業分類不該再用資通訊與傳產的二分法，而是分為AI與非AI，因為像是傳產的電機產業，就因為AI而大幅成長，過去做手機、筆電的反而毛利很低，在營建業方面，過去蛋黃區是靠近是市中心，現在則是要靠近台積電、輝達，才會變成房市蛋黃區，許多行業只要能跟AI在一起，就能水漲船高。

而美國的寬鬆政策預計明年可能再持續，帶動金融市場往上衝，孫明德表示，股票好、美國人的消費就會比較穩定，第二個重點就是烏俄戰爭，歐洲這幾年砍社會福利、砍老人年金，全給了烏克蘭打仗，戰爭如果結束，這些資源就可以回到民眾身上，這對歐洲的經濟消費有幫助，加上俄羅斯過去2年因為石油被制裁，低價賣給印度和中國，成為油價最大的破壞者，只要戰爭結束，油價也可以回到正軌，所以預測機構們對明年歐洲的經濟，看起來沒有那麼悲觀。

台經院研究六所所長吳孟道認為，整體美國降息大政策與資金寬鬆，都對美元有壓力作用，所以當美元轉弱時，目前看起來到明年上半年，新台幣應該仍是緩升格局，有機會突破31元。

更多鏡週刊報導

新台幣匯率被低估？ 央行發千字文、五大說明回應

傳為台積電二奈米竊密案扛責任 東京威力科創台灣區董事長、總裁換人當

2026年持續價跌、量縮 恐現房仲倒閉潮？永慶總葉凌棋這樣說