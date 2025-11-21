台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
主持人胡瓜近日在錄製節目時，疑似碰觸到啦啦隊女神籃籃胸部，而掀起網友熱議，還有人在社群上痛批台灣電視30年沒進步，對此，主播宋燕旻提出自身看法，認為節目內容與收視率機制相關，「掌握電視遙控器的人，某部分就掌握了節目內容。」
一名網友在Threads上表示，「有外國人花了50萬拍了中文怪物，台灣電視花了30年還在玩坐女藝人大腿氣球，有些人不思進取、目光短淺的程度，真是令人嘆為觀止。」對此，宋燕旻澄清自己反對所有騷擾、侵害任何性別的節目內容，並以「台灣的收視率機制」回應該網友發文。
宋燕旻表示，台灣調查收視率目前以「艾傑比尼爾森」為主流，廣告商下廣告獲得曝光的方式，除了選擇適合的年齡段及性別外，就是收視最多的人口節目投放，雖然網路與串流興起，但電視仍有存在的必要。
宋燕旻以只有國中學歷、不會用智慧型手機的父親舉例，「平常就只會坐在客廳看電視，你要他去看CNN他肯定三秒就睡著。」她認為台灣的電視生態很複雜，收視率不是判斷節目好壞標準，而是反映出「誰還在看電視」，「多數商業媒體得靠廣告生存，掌控電視遙控器的人，某部分就掌握了節目內容。」
不過宋燕旻也強調，這不代表台灣電視沒有進步，她以今年入圍金鐘獎的節目為例，包含夜市王、老少女奇遇記、人生幹大事上船了等，都是自己很喜歡的優質內容，「期待未來台灣能有更完整的電視媒體生態、更公平的評量機制，也期待每一位觀眾，都能看見他們喜歡的內容。」
