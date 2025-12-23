台綜院估明年GDP3.46%不算低 劉泰英示警「明年謹慎小心」

【記者許麗珍／台北報導】展望2026年，台灣綜合研究院創辦人劉泰英今表示，今年經濟成長率逾7%基期高，預估明年GDP全年3.46%也不算低，但他示警明年是謹慎小心的一年，仍靠少數科技產業支撐，實質工資未提高，他憂心所得分配不均且高薪和低薪差太大。

台灣綜合研究院、現代財經基金會、財團法人費景漢先生紀念文教基金會今舉辦「2026年台灣及主要國家經濟展望」研討會，邀請學者專家共同探討。

台灣綜合研究院表示，2026年台灣經濟展望，受惠AI 帶動出口與投資，2025年台灣經濟超預期表現全年成長7.25%； 2026年關稅效應全面顯現，外需放緩內需支撐，預估全年3.46%。

劉泰英表示，「展望明年是謹慎小心的1年」，特別是美國總統川普連經濟學家的話都不聽，今年經濟成長率7%以上很高，今年基期高，「台綜院預估明年3.46%，其實也不算低」，只是對台灣中小企業比較困難，面臨劣勢，台灣還是靠少數科技產業支撐，最近台灣的實質工資沒有提高，因為所得分配不均，他認為高薪和低薪差太大，這是未來台灣要好好解決的問題。

展望2026年，台灣綜合研究院創辦人劉泰英(圖左)今表示，因今年經濟成長率基期高，預估明年GDP全年3.46%也不算低，但他示警明年是謹慎小心的一年。許麗珍攝

