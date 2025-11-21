台綜院：今年GDP看增7%
台灣綜合研究院昨（21）日發布10月EPI電力景氣指數，受惠人工智慧（AI）應用遍地開花，半導體產業用電量飆升，帶動全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.04%，電力景氣燈號續呈熱絡的「紅燈」。
台綜院預測，今年10月GDP成長率可達6.2%，若AI強勁動能延續，今年全年GDP成長率不僅可突破6.5%，更有機會挑戰7%，改寫2000年以來新高。
台綜院調查顯示，10月份台電高壓以上產業用電年增4.15%，創下三年多來單月新高紀錄。其中，製造業用電成長3.5%，服務業成長6.63%，顯示產業穩健擴張。值得注意的是，半導體業在AI浪潮驅動下「火力全開」，單月用電成長率高達13.87%，不僅是整體產業用電增幅的三倍，更比製造業平均高出10個百分點，寫三年半單月成長新高紀錄。
台經院指出，這突顯在AI浪潮驅動下，半導體產業火力全開、持續擴張，這股強勁動能不僅帶動科技供應鏈全面升溫，更成為推升國內經濟成長、使全年成長率突破6.5%的核心引擎。
但目前國內產業仍呈現「科技強、傳產弱」的雙軌分歧態勢。台綜院分析，電子、電腦及半導體業受惠於HPC、雲端數據中心及消費性電子新品備貨需求，產能利用率維持高檔；化學材料、塑橡膠製品、鋼鐵、紡織與機械設備等傳統製造業，受全球市場競爭壓力、關稅負擔、終端需求疲弱及景氣走弱與不確定性未消除等因素影響，用電量續下滑。
展望第4季，台綜院指出，全球貿易環境趨穩，加上AI與先進製造需求熱度不減，在科技產業領航下，半導體與電子業憑藉高附加價值優勢，可望帶動經濟向上。
更多udn報導
8500萬豪宅「現金一次付清」 神秘富豪細節曝
金正恩談處決姑丈細節？北韓叛官揭血腥內幕
麥當勞奶昔復出 他喝半杯曝：才知道為何停賣
讓人不想再去？一票人點1國：食物、景點沒特色
其他人也在看
台綜院：10月電力景氣燈號亮紅燈 今年經濟成長上看7%
（中央社記者趙敏雅台北21日電）台綜院今天發布10月電力景氣燈號，亮出呈現熱絡的紅燈，其中，半導體產業用電大幅走強，創下3年半最大單月成長新高紀錄。台綜院表示，人工智慧（AI）需求可望持續帶動半導體產業蓬勃發展，若趨勢延續，全年經濟成長率不僅可突破6.5%，更有機會上看7%。中央社 ・ 16 小時前
日媒：中國國際航空減少11月底至2026年3月航班
（中央社台北21日電）日本朝日新聞報導，多位與中國國際航空往返日本航線相關的人士證實，中國國際航空將從11月底到明年3月期間減少往返日本的航班，包括春節長假期的航班。中國國際航空方面解釋是「無法安排飛機所致」。中央社 ・ 19 小時前
賴總統觀賞電影「大濛」 歡迎周子瑜！喊：我們台南人要回來了
社會中心／綜合報導第62屆金馬獎明晚（22日）登場，電影「大濛」以白色恐怖時期為背景，入圍11項獎項。總統賴清德今晚（21日）來電影院觀賞，說到「希望在政府支持下，台灣的演藝工作者都能回到台灣創作」。賴清德還特別提到，韓團Twice將在台開演唱會，這也是台灣成員周子瑜首度在家鄉開唱！民視 ・ 1 小時前
中研院士吳玉山：護國神山在於了解中國、台灣需要「造山者」
台灣的中國大陸研究事關生存，中研院院士吳玉山21日再度示警，強調台灣的護國神山不是台積電，而是了解中國大陸；他認為，台灣...聯合新聞網 ・ 32 分鐘前
【本日焦點】股匯雙殺！台股狂瀉 史上第六大跌點／「台灣有事」言論掀波 高市早苗最新回應／入營當晚 成功嶺替代役男疑偷開連長車回家
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1. 股匯雙殺！台股狂瀉 史上第六大跌點 2.「台灣有事」言論掀波 高市早苗最新回應 3.入營當晚 成功嶺替代役男疑偷開連長車回家 4.台積電暴跌 最後一盤爆7986張賣單 5.鴻海科技日 郭台銘白髮驚喜現身Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 13 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股崩近千點嚇股民！專家曝「還沒跌完」3步驟教你撿便宜股
台股今（21）日收盤重摔近千點（收盤下跌991.42點），創下史上第六大跌點！原本市場因 NVIDIA 亮眼財報而燃起的希望，一瞬間被澆熄。對此分析師直言，今天這波大跌其實「完全在預料之中」畢竟前一晚 NVIDIA 盤後跌了 3%，台股開盤勢必跟著遭殃；再加上美股四大指數通通壓在「季線下」，技術面早已示警，台股跌破季線只是早晚的事，且還有下探空間。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 1 天前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
達人台股攻略1／AI是熄火不是崩 張真卿點兵3大權值股跌到這價位閉眼買
台股投資名家張真卿股市資歷40年，他看這波AI發展趨勢，直言至少走10年大運；但股價漲多勢必拉回，產業面表現與資本市場未必同調，如何在中間取得平衡是2026投資重要課題。他點名3大權值股，當股價修正到一定程度，閉著眼睛買。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
記憶體股遭血洗！華邦電14.4萬張、南亞科12.9萬張爆量跳水跌停 法人看法曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）爆出第3季應收帳款飆升至333.91億美元，市場擔憂客戶拉貨力道不如預期，美股聞訊跳水翻黑，衝擊迅...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
你輸的不是市場，而是情緒！ETF 新手最容易踩的三大雷
過去一年，台股多次刷新歷史高點，市值型 ETF 的人氣持續飆升。無論滑社群、看投資論壇，甚至午休與同事閒聊，都充滿了這樣的氣氛：「ETF 很穩，小資族一定要買」、「長期投資一定賺，我朋友靠 ETF 已經換車了。」在這種環境下，不投資好像落伍，投資太慢又像錯過黃金時機。於是，許多人慌了，也勇敢了鉅亨網 ・ 1 天前
大魯閣擬以10億元出售台中、新竹兩商場予遠雄，聚焦海外市場拓展
【財訊快報／記者陳浩寧報導】大魯閣(1432)20日董事會通過擬以十億元將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。大魯閣自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。但大魯閣也提到，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。展望未來，大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。財訊快報 ・ 1 天前
股市為何又重挫？不是輝達的問題 最怕資料中心爆慘事
輝達亮眼的財報與財測，讓美股只嗨了半天，盤中出現反轉，半導體與AI族群成為殺盤重心，最終費城半導體指數挫低4.77%，輝達下殺3.15%。分析師指出，科技巨頭瘋狂建置資料中心的高額投資仍令人擔憂，焦點並不是晶片銷售。中時財經即時 ・ 21 小時前
達人台股攻略3／明年官股配息全縮水 股海老牛：想賺要買這2檔金控股
受到台股漲多回檔影響，市場資金開始尋求避風港，有一定殖利率保護、股價波動低，且營運相對穩健的金融股，成為許多投資人心中優選。長期抱緊金融股的投資達人股海老牛表示，進入2026年，金融股布局攻略須掌握8字，即「獲利為主、股息為輔」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前