台綜院：10月電力景氣燈號亮紅燈 今年經濟成長上看7%

（中央社記者趙敏雅台北21日電）台綜院今天發布10月電力景氣燈號，亮出呈現熱絡的紅燈，其中，半導體產業用電大幅走強，創下3年半最大單月成長新高紀錄。台綜院表示，人工智慧（AI）需求可望持續帶動半導體產業蓬勃發展，若趨勢延續，全年經濟成長率不僅可突破6.5%，更有機會上看7%。

台灣綜合研究院說明，10月產業景氣續呈科技產業強勁、傳統產業疲弱的雙軌分歧態勢，半導體受惠於AI浪潮延燒，正處於產業上行週期，用電成長與外銷訂單同步上揚，成為帶動經濟的主要動能。

相較之下，傳統產業因受關稅與全球需求疲弱影響，生產動能偏弱，用電持續下滑。

台綜院指出，全國高壓以上產業用電較去年同期成長3.04%，電力景氣燈號呈現熱絡的紅燈。在全球AI與先進製造需求熱絡的支撐下，國內經濟成長動能持續擴張且具韌性，預測10月經濟成長率為6.2%。

台綜院分析，全球貿易環境在美國新一輪關稅政策逐步明朗後趨於穩定，市場信心改善。在新興應用需求擴大、全球科技供應鏈加速重整之下，國內半導體產業用電成長再創歷年同月新高，展現科技製造強勁動能。

進一步觀察半導體產業表現，10月半導體業用電量大幅成長13.87%，電力景氣燈號連續7個月亮紅燈。台綜院表示，半導體業景氣延續擴張態勢，成為拉動台灣經濟的核心動能。

展望第4季，台綜院指出，AI與先進製造需求可望持續推動半導體產業蓬勃發展，帶動電力景氣燈號續呈熱絡紅燈，科技製造動能延續升溫，展現國內經濟強勁的成長力道。若此趨勢延續，全年經濟成長率不僅可穩健突破6.5%，更有機會上看7%，成為2000年以後最亮眼的經濟表現。（編輯：潘羿菁）1141121