台綜「坐女藝人大腿」挨轟30年沒進步 主播曝：觀眾是主因

由胡瓜主持的《綜藝大集合》最近播到在雲林錄製的集數時，因被要求坐上女藝人籃籃（籃靖玟）大腿壓破氣球，胡瓜遭指疑觸碰到籃籃胸部引來軒然大波，製作單位致歉後仍無法平息網友罵聲，有人批台灣電視綜藝節目30年沒進步，主播宋燕旻則曬出收視率調查表，無奈指目前的節目內容仍是收視率取向，而上周日《綜藝大集合》仍奪冠，就可見市場走向。

近日，有網友在「Threads」表示：「有外國人花了50萬拍了中文怪物，台灣電視花了30年還在玩坐女藝人大腿氣球，有些人不思進取、目光短淺的程度，真是令人歎為觀止」，宋燕旻回應自己無意幫哪一方說話，但目前電視台收視率仍以外商「艾傑比尼爾森」為主流，廣告商也會以這個數字報表下廣告，而該收視率的調查方式是在用戶家放機上盒，並設定好家中的觀眾性別年齡。

宋燕旻指出，第一個問題是誰會願意每個月只收到一點補償，在家中擺這類機器？第二則是誰會願意在現今社會坐在家中看電視？她說：「我只有國中學歷的粗工爸爸，你要他去看CNN他三秒就睡著，但他都定頻在很多，可能是你鄙視的內容中」，而這類綜藝節目收視率很高，她的爸媽會看，廣告商就會下廣告，讓這類節目持續存在。

宋燕旻最後表示：「以他（父親）來說，選擇這樣內容的觀眾也是不思進取嗎？講出這些的人，或許也是變相的何不食肉糜的晉惠帝吧」，並表示電視節目的好壞只是反映著「誰還在看電視」，掌控電視遙控器的人，某部分就掌握了節目內容；而如今的綜藝節目並非只有劣質內容，許多入圍金鐘獎的節目也很優質，「期待未來台灣能有更完整的電視媒體生態、更公平的評量機制，也期待每一位觀眾，都能看見他們喜歡的內容。」

