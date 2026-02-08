台維斯盃 中華隊復仇黎巴嫩 守住世界一級

台維斯盃世界一級升降賽由中華隊與黎巴嫩進行5戰3勝制的對決，最終中華隊順利拿下關門的第3點，確定續留世界一級，賽後台灣隊成員與球迷合影留念。 （中央社）

本報綜合報導

台維斯盃世界一級升降賽，手握主場優勢的中華隊8日靠著關鍵雙打謝政鵬∕黃琮豪，以及單打吳東霖連下兩點，最終以3比1扳倒來訪的黎巴嫩，不僅成功守住世界一級資格，也討回8年前負於黎巴嫩的一箭之仇。

被譽為「網球界世界盃」的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，中華隊今年從世界一級升降賽出發，在主場與黎巴嫩正面交鋒，進行5戰3勝制的對決，雙方7日打完前2點單打後，暫時形成1比1平手。

關鍵第3點雙打由黃琮豪/謝政鵬聯手出擊，兩人克服落後劣勢，一度化解對手3個盤末點，驚險以7比6（8比6）、6比3替中華隊搶下聽牌優勢，加上第4點單打吳東霖依舊展現穩定發揮，再以6比3、6比4力退哈山，完美收尾，幫助中華隊保住世界一級資格。

34歲資深選手謝政鵬賽後接受媒體聯訪時坦承，雖然賽前自評狀況還可以，只是痛風、腳踝扭傷都是不確定因素，甚至賽前幾乎每天都向醫院報到針灸電療，此役也是吃止痛藥盡力拚，所幸最後是好的結果，「畢竟國家隊機會難得，好久沒有這種興奮感覺。」

幫助中華隊順利「關門」，吳東霖表示，在場上心態比較平靜，不太會有什麼起伏，很開心拿到最後勝利。