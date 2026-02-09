台網友熱議「《天堂》好玩在哪？」，經典版熱潮讓老玩家分享：玩的是江湖恩怨！

最近 MMORPG《天堂》推出懷舊版本《天堂：經典版》，主打還原早期的遊戲體驗，成功吸引大量台灣老玩家回鍋與新玩家嘗鮮。然而，遊戲上線後卻因伺服器不穩、改命中等問題引發爭議。雖然開局遭遇亂流，但這波《天堂：經典版》熱潮仍在網路上掀起一波關於「天堂到底好玩在哪？」的熱烈討論。

玩過當年的天堂，大家覺得好玩在哪裡？（圖源：天堂:經典版）

廣告 廣告

PTT 上許多人針對《天堂》的核心魅力討論，許多資深玩家一致認為當年的「恩怨江湖感」是無法被取代的。不同於現代遊戲有大量的保護機制，《天堂》早期的擁有高自由度的 PVP 設定，玩家在野外可以隨意進行攻擊，由此產生不同團體之間對立與私人恩怨，甚至會從線上蔓延至線下，像是當年經典的「網咖真人攻城戰」社會事件。這種充滿肅殺與激情的社交互動，在當年為許多人帶來了一個具有沉浸感的虛擬世界。

除了社交恩怨，當時獨特的「經濟價值」也是讓玩家死忠追隨的主因。網友回憶，在《天堂》全盛時期，虛擬貨幣「天幣」與新台幣的匯率甚至曾達到 1：100 的驚人比例，許多學生光是在「燃柳」或「龍之谷」等地圖打寶，收入就可能超過當年的打工薪水。更有玩家提到當年為了購買一本「召喚術」技能書，需要存高達 6,000 元台幣，這種「玩遊戲能賺錢」的早期變現機制，為遊戲增添了現實利益的重量。

也有部分網友則從時空背景進行分析，指出《天堂》在 2000 年左右推出時，那年台灣市場上的線上遊戲選擇還不多。加上《天堂》提供了一個巨大世界提供給玩家冒險，人與人之間的互動是即時且無法預測的。對於當時的玩家而言，這種強烈的「冒險感」與先進的連線體驗，加上先行者優勢，使其成為了一代人的共同回憶。

當然，新舊世代對於這款遊戲的看法也存在巨大鴻溝。不少新玩家或不曾接觸過該作的網友坦言，以現代眼光去看，《天堂》的畫面差、無法客製化打扮、人物動作僵硬宛如抽搐，且充滿了單調的練功過程，實在是難以理解其樂趣。對此，老玩家們則感嘆，現在玩的是一種「情懷」，當年的感動是建立在特定的時空背景與人際互動之上，這些回憶才是讓他們願意再次登入的真正原因。