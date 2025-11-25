台網紅在美吃霸王餐十次被捕！法官裁定收押 還將被逐出豪華公寓

美國一名據稱來自台灣、自稱網紅的34歲女子「Pei Chung」，近期因涉嫌在紐約布魯克林區的高級餐廳吃霸王餐，被報警至少10次頻登上新聞版面。最新消息指，她21日在一家墨西哥餐廳吃飯不付錢被捕，這次法官裁定收押，讓她進監獄吃牢飯。

「Pei Chung」常在社群分享奢華生活。 （圖／翻攝Instagram@ lu.pychung ）

根據《紐約郵報》，「Pei Chung」的最新一起惡行發生在墨西哥酒吧燒烤店Mole，當天她點了價值149美元的食物後拒絕付款而被捕。

「Pei Chung」22日因「以欺騙手段取得服務」指控被提訊。法院除要求她繳交1500美元的保釋金，並連同她在先前2起案件未依規定到案，追加2筆1500美元保釋金，亦即她要繳4500美元（約14萬元新台幣）才能出來。截至24日，「Pei Chung」仍未繳納保釋金。

值得一提的是，法庭文件顯示，她還積欠房東4萬美元（約125萬元新台幣）的房租，將在下個月被驅逐出豪華公寓。

對此，其他受害餐廳的業者紛紛發聲。法式酒館Francie的老闆表示，「很高興正義得到伸張」。著名牛排館Peter Luger的經理稱，「很高興這件事得到某種程度的重視。她一直逍遙法外，太頻繁了。這是錯的」。

報導稱，「Pei Chung」常在Instagram炫耀Prada、LV和愛馬仕等精品，還常常PO出品嘗高級料理的照片。據悉，她會帶著照明設備和相機，把自己包裝成「美食網紅」，某次吃霸王餐後還被爆出向服務生提出「肉償餐費」的荒唐要求。

