台網紅曝赴韓「10變化」 「小菜」成吃飯必需品！

生活中心／李筱舲報導

對許多旅居國外的人來說，最痛苦的莫過於前期的適應階段。到外地生活，一開始一定會對當地文化、生活步調與節奏感到不習慣。近日，知名旅居南韓的網紅「不奇而遇 Steve & Sia」就在社群分享他們初到南韓時遇到的各種「文化衝擊」，以及最後在不知不覺中被同化的經驗談。









昔日狂吐槽…卻被韓化的「10大習慣」 台網紅稱：吃飯不能沒「小菜」！

旅居南韓網紅 「不奇而遇 Steve & Sia」在臉書發文分享《台灣人到韓國慢慢被同化的10個習慣》，文章引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書粉專《不奇而遇 Steven & Sia》）

廣告 廣告





旅居南韓網紅 「不奇而遇 Steve & Sia」7 日在臉書發文分享《台灣人到韓國慢慢被同化的10個習慣》的文章，表示剛到南韓時，看到南韓人許多習慣，都會在心裡OS：「韓國人怎麼這樣？」、「為什麼大家都這樣？」、「我應該不用變成這樣吧？」但隨著旅居時間拉長，讓他們感嘆：「原來不是韓國變了，是我慢慢被同化了。」而他們也在文中列出以下10個已被「韓化」的習慣：

一、出門穿得很完整

網紅透露自己剛到韓國時，還會穿拖鞋和短褲下樓丟垃圾。但現在光是走到路口的藥妝店都會穿好外套、抓頭髮、噴香水。因為南韓人真的太會「收拾自己」了，會不知不覺跟著收斂起來。

二、喝冰水變成日常

網紅分享以前在台灣冬天喝冰水都會覺得瘋了，但現在冬天吃飯被端上一杯冰水，已完全習慣，在韓國生活不喝冰水反而比較奇怪。

三、走路越來越快，像城市在追你。

韓國的街道坡多、路寬、人急。若是走得稍微慢一點，都會覺得自己像在擋人家路，走著走著，就默默跟著開始快步。

四、看到公車來了會用跑的

網紅坦言，以前在台灣，錯過公車就算了，但現在到了南韓，看到公車正在關門會瞬間衝刺，可能因為下一班會等好久，再加上公車司機不會等人。

五、點外送成為生活「基本技能」

南韓的外送強大，不僅送餐又快又準，連被搶走的餐點也能申訴找回來。久了便會發現：「煮飯？那是我對生活還存有幻想的時候。」。

六、不講話變成一種禮貌

網紅表示，自己一開始覺得韓國人很冷漠，後來才了解南韓人只是「避免打擾」而已，現在搭地鐵也會自動開靜音模式。

七、出門前先看天氣APP

南韓冬季寒冷，看APP不是看溫度，而是看「體感」跟「下雪機率」，在南韓生活久了，就會知道溫度不準，體感溫度才是真相。

八、保濕用品越買越多

南韓屬於乾燥氣候，網紅表示南韓乾燥到讓自己重新認識皮膚，以前乳液一罐用很久，現在冬天一個禮拜就快見底。

九、廁所密碼強迫症

網紅表示去上廁所前，眼睛會雷達掃描收據或門口，深怕走到廁所門口才發現有密碼鎖，哀號表示「那種絕望感經歷一次就夠了」，現在看到「1234*」這種數字比看到Wifi密碼還興奮。

十、吃東西不能沒有「小菜」

網紅笑稱，現在已變成「泡菜吃到哪裡都想來一點」，每次回台灣，看到桌上沒有小菜，心裡還會突然覺得空空的。

昔日狂吐槽…卻被韓化的「10大習慣」 台網紅稱：吃飯不能沒「小菜」！

文章也引發不少旅居南韓網友的共鳴，有網友表示自己現在打招呼已習慣鞠躬。（圖／翻攝自臉書粉專《不奇而遇 Steven & Sia》）

貼文一出，不少在南韓生活的網友也認同表示：「台灣人打招呼其實是揮手或點個頭，現在已經韓化都彎腰敬禮」、「我一開始最不習慣韓國人走路超急，被稍微撞到會不太爽，後來發現大家都是這樣，而且被撞到也無所謂」、「真的…我也是打招呼變成鞠躬了」。

原文出處：昔日狂吐槽…如今被韓化的「10大習慣」 台網紅稱：吃飯不能沒「小菜」！

更多民視新聞報導

吊車大王路邊攤現蹤跡！網讚：黃仁勳也愛這味

池中魚群遭「牠」吃光！店家喊：釣到賞1個月咖啡

台灣「這私校」紅遍國外？畢業生親曝「超強優勢」

