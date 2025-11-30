台網紅湧洋男貼文喊「下面不拍嗎」 網嗆爆：丟台人臉

娛樂中心／楊佩怡報導

前「反骨男孩」成員艾瑞絲（Aries）憑藉甜美臉蛋及火辣身材，以及直率活潑的個性受到廣大網友喜愛，不過或許是因為個性過於耿直，她也因此遭到不少酸民攻擊。近日她頻頻在Threads上的帥哥貼文下留言，卻引來不少網友認為留言內容不妥當，直批：「妳可以不要再騷擾別人了嗎好噁心」。





艾瑞絲擁有甜美長相，為YTR反骨男孩前成員。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）

近日網紅艾瑞絲頻頻在帥哥貼文下留言，從Threads畫面中可見，一名外國金髮男PO出2張自拍照，艾瑞絲則在底下留言「那個……你賣嗎」；還可看見她在外國健身男的貼文下留「日子也是好起來了，從日男逛到韓男，現在是洋貨也來了」、「月經推遲了半個月，今天終於從鼻子裡出來了，謝謝帥哥，好人一生平安」。甚至有名台灣男網友曬出自己的腹肌照，並沒有拍到下半身，而艾瑞絲則留言嗨喊：「下面呢，不拍嗎」。

艾瑞絲被網友發現頻頻在外國男生的貼文下留下讓人感到不舒服的文字。（圖／翻攝自Threads）

種種留言瞬間引起台灣網友的不滿，紛紛批評「丟臉噁女」、「現在性騷擾這麼理直氣壯嗎，給你看腹肌就不錯了」、「你講這什麼話，23.3萬粉絲還能留這種性騷擾」、「你是什麼噁女嗎」、「妳可以不要再騷擾別人了嗎好噁心..」、「拜託真的超級不禮貌，和性別無關，很丟台灣人臉啊」、「好噁心的發言，丟女孩子的臉」。

艾瑞絲甚至在男生貼文下留言「下面呢不拍嗎」，不少網友痛批她是噁女。（圖／翻攝自Threads）

此外，還有網友在 Dcard 以「艾瑞絲？？？」為題發文表示，「滑脆剛好滑到一個外國帥哥，然後發現有個藍勾勾的女生留了讓人看了很問號的話，發現是艾瑞絲。沒有follow過她，只記得她待過反骨黑料好像很多」。原PO翻看她的留言後，忍不住怒嗆「真的不要拉低台灣人素質欸」，該貼文也引起台網共鳴。不過被網友檢視的艾瑞絲似乎不以為意，有網友直接截圖發文嗆聲「妳媽知道妳這樣嗎」，艾瑞絲僅用三字回應：「怎麼了？」，先前更是傳一張印有「你是誰啊，關你屁事」的圖片回覆網友。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。

原文出處：台網紅狂看帥洋男竟喊「下面不拍嗎、要賣嗎」！全網齊轟：拉低台灣人素質

