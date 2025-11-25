台網紅紐約「吃霸王餐」遭收押！詐騙高檔餐廳至少10次 積欠上百萬房租

台籍鍾姓女網紅在紐約多次吃霸王餐被捕。翻攝IG



旅美台籍34歲鍾姓網紅近日在紐約多次因吃米其林餐廳不付錢被逮，本月21日又因吃霸王餐被捕，已被收押入獄。據了解，鍾女常在IG上曬出高檔名牌、吃大餐的美照，卻是惡名昭彰的「霸王餐網紅」，甚至曾向店家提出「肉償抵債」，行徑相當離譜。據了解，鍾女目前尚未繳交保釋金，於獄中等待26日庭審，她的律師對於案情並未有進一步回應。

據當地媒體報導，鍾女10月開始多次在紐約高檔餐廳吃飯不付錢，甚至將這些「白吃白喝」的料理放上社群媒體炫耀，迄今至少10度因吃霸王餐遭警方逮捕。鍾女21日又因拒付149美元（約台幣4682元）的餐費被捕，再加上先前未到案的2個案子，須付出總額4500美元（約新台幣14萬1400元）的保釋金才能獲得自由。

警方表示，鍾女明明是吃霸王餐卻相當囂張，不僅身上都是名牌，還自備燈光與攝影器材紀錄用餐體驗。有受害餐廳指出，鍾女曾在店內待4小時、點了大量食物，結帳時信用卡刷不過，她竟開口要求用「發文宣傳」交換免費吃一頓，遭店家當場拒絕，還有另家餐廳經理透露，鍾女曾向店內員工提出「肉償抵餐費」的荒謬要求，直呼此行為「絕對不能縱容」。

鍾女除了吃霸王餐外，還長期欠繳房租，她位於威廉斯堡的公寓月租高達3350美元（約台幣10萬5000元），迄今累積拖欠逾4萬美元（約台幣125萬6800元），目前房東已正式通知她應於12月2日強制搬離。

據了解，鍾女目前仍未繳交4500美元保釋金，正在監獄中等待26日庭審，她的律師尚未回應媒體詢問。多家受害餐廳則表示，希望此案能提高外界對詐欺行為的警覺，也盼司法能遏止她一而再再而三吃霸王餐行騙的惡行。

