台網紅遊歐洲退稅遭拒「1萬多拿不回」 關鍵原因超無言

鍾明軒在歐洲退稅遭拒絕，原來是店家把代碼輸入錯誤。(示意圖：shutterstock/達志）

許多民眾到歐洲旅遊時，都會安排購物行程，當地價格多半比台灣便宜，再加上退稅，簡直打到骨折。不過，台灣網紅鍾明軒最近去歐洲退稅，竟發生烏龍，導致無法退稅，「一萬多塊直接飛」，讓他很想原地大哭一場。

鍾明軒26日在影片中表示，再過幾天要跟朋友飛到日本度假，所以在旅歐期間，特地買下始祖鳥雪衣，有出示護照給店家辦理退稅手續；未料，他在回程時抵達機場櫃檯，欲申請退稅款，窗口竟然拒絕受理，讓他錯愕不已。

經過追問，鍾明軒赫然發現問題出在代碼輸入錯誤，台灣是158，大陸則是156，歐洲店家把他填成156，造成無法退稅， 1萬多塊台幣直接拿不回。鍾明軒不禁無奈地說：「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力。」

鍾明軒說，機場櫃檯提供的解決方式是，之後回到米蘭，要拿單據給原商店，「三個月內要請他重開一張單子給我。」鍾明軒藉由自身慘痛的經歷，提醒來歐洲玩的台灣旅客，結完帳把護照給店家時，這個過程務必多加留意，「即使他看著你的護照，在電腦打文字，你也要跟他確認，他是輸入158」，否則在歐洲的戰利品就會無法退稅，得要舟車勞頓回到原商店重新開單子補救，十分麻煩且費時。

