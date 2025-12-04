台網紅遭綁架「洗劫500萬」全身傷被丟包 他一看IG搖頭勸：是警訊

娛樂中心／綜合報導

陳昊曝光傷勢。（圖／翻攝自IG＠traderch1599）

32歲財經網紅陳昊同時還有經營YT頻道，算是小有名氣，沒想到近日傳出在台灣鬧區遭到網友設局綁架，慘被痛毆逼轉帳9萬元及清空17萬USDT泰達幣（530餘萬元），此事件引發網友高度關注，其中，「盤整之王」也在粉專中談及這件事，提到看了陳昊IG之後有一警訊。

陳昊日前驚傳遭到綁架痛毆，且被丟包在桃園機場，而他今（4日）在IG中曝光傷勢，表示現在傷口每天早晚都需要換藥，而最痛的地方是肋骨，陳昊坦言至今呼吸仍會感受到疼痛，至於為何會被盯上，陳昊認為可能對方預謀很久，「就看看誰比較傻會出來」，經此一事讓陳昊有所體悟，表示雖然錢找不回來，不過仍人還在「就有機會再賺回來」。

然而，「盤整之王」則在社群中表示自己有翻看陳昊的IG，提到對方洩漏許多個人資訊，例如探討「買不如租」的議題影片，露出太多家中畫面，甚至還提到租了5,500萬市價的房子，「這對我而言是一個警訊」，認為這並非檢討被害人，而是希望大家都能夠提高警覺，感慨表示「或許台灣真的沒有想像中安全」。

網紅陳昊被設局綁架毆打搶劫。（圖／翻攝自陳昊IG）

