台網美紐約吃霸王餐被捕5次！提議「特殊服務」抵餐費

美國紐約警方近日逮捕居住在布魯克林威廉斯堡的34歲女子Pei Chung，她涉嫌在多家高級餐廳享用美食後拒絕支付帳單。

根據紐約郵報報導，這名女子在LinkedIn個人檔案顯示1990年出生於台灣，畢業於國立高雄師範大學視覺設計系碩士，後赴美國紐約普瑞特藝術學院留學。該女子在Instagram帳號擁有1.4萬名粉絲，經常發布Prada高跟鞋、Louis Vuitton包款、愛馬仕皮帶等名牌精品照片，並分享各種豪華美食。

然而，她卻在Peter Luger、Francie、Meadowsweet等米其林星級餐廳消費後拒絕付款。10月22日，她在Francie餐廳點了鵝肝、牛肉薄片、義大利麵、羊排與甜點，總價188美元。

結帳時聲稱要以拍照宣傳抵銷餐費，遭店家拒絕後信用卡無法通過驗證。餐廳老闆John Winterman表示，她走進店裡就像受聘的美食部落客，攜帶完整拍攝燈光器材營造假象。

Peter Luger餐廳經理Jeckson Leonardo透露，10月27日她消費146美元後，結帳時消失45分鐘躲在洗手間。被發現後竟詢問服務人員能否替她支付，表示會用「其他非現金方式」償還，直言「我不想付帳」。

11月6日她在Lavender Lake餐廳消費97美元未付款離開。11月7日晚間再次現身Francie點了83.83美元餐點拒付，警方接獲報案後當場將她上銬帶走。

11月11日又在Motorino Pizza消費135美元後拒付再次被捕。諷刺的是，她在個人部落格上以專業評論口吻大讚Peter Luger牛排「外焦內嫩，油脂像絲綢般融化」，公開炫耀這些未付費的美食體驗。目前她累計行騙至少5間餐廳，欠款總額超過650美元，約合新台幣2萬餘元。多家餐廳已互相警告提高警覺，提醒業者不要被她的名牌裝扮外表所騙。

