台網美紐約被捕！5度爽吃霸王餐 提議「肉償抵帳」要服務生幫買單

美國紐約市布魯克林一名自稱美食網紅的台籍女子，涉嫌多次在高檔餐廳吃霸王餐。（圖／翻攝自IG）

美國紐約市布魯克林一名自稱美食網紅的台籍女子，涉嫌多次在高檔餐廳吃霸王餐，近日遭到當地警方逮捕。據悉，該名34歲女子平時常在Instagram與YouTube炫耀Prada鞋、LV包與愛馬仕皮帶等奢侈品，並以「美食網紅」的身份拍攝料理照片，吸引約1.4萬粉絲追蹤，實際上卻多次拒付餐費。

《紐約郵報》（New York Post）報導，女子自10月底起，至少5次在PeterLuger、Francie、Motorino Pizza等知名餐廳消費後拒絕付款，餐費從百餘美元到近200美元不等，隨後提出以拍照、寫部落格文章的形式抵帳。

Francie餐廳負責人溫特曼（John Winterman）透露，女子在10月22日光顧時，點了15美元的鵝肝、32美元的生牛肉片、28美元的意大利麵、52美元羊肉及19美元熱巧克力慕斯，總計188美元，先是提出用拍攝與寫文章抵帳遭拒，隨後拿出信用卡付款被銀行拒絕，又說要等家人匯款，最終還是沒付錢。

報導指出，女子事後多次回到店內均遭拒絕服務，本月7日又因不肯支付83.83美元的餐費，被警方以「服務盜竊」拘捕。警方初步查出，女子常攜帶攝影設備、打燈裝置到餐廳，拍攝餐點照片後在社群平台發文，讓人誤以為餐廳邀請她擔任官方網紅。

有餐廳經理爆料，女子曾在Peter Luger消費146美元，要付款時躲進廁所45分鐘，之後竟要求服務生幫忙買單，甚至提出以性交易等「非現金方式」抵帳。據悉，女子目前被控「服務盜竊」，案件進入司法程序。

根據當事人IG，只見她自稱台灣人、擁有科學及美術雙碩士學位、身高163公分、體重44公斤、沒動過整形手術等，還提到哥哥是戰鬥機飛行員。針對媒體詢問，當事人未做出任何回應。

