台網美紐約餐廳猛吃霸王餐！竟想「肉身還錢」遭逮

近日美國警方逮捕一名34歲女子，該女經常到紐約高級餐廳用餐，但屢次吃霸王餐拒絕付錢，該女子不僅向餐廳提出用自己拍的美食照和部落格文章抵用餐費，甚至還有餐廳向警方指稱，該女子企圖向服務員提議用「肉體償還」。如今該女子身分也被挖出，從她的社群帳號上可得知，她竟來自台灣，更是畢業於高雄師範大學。





受害店向警方指出，Pei Chung會以交換文章、照片的方式來要求抵餐費。（圖／翻攝自當事人IG）

根據《紐約郵報》報導指出，34歲的Pei Chung是布魯克林的居民，她經常在IG上炫耀名牌。自上個月以來，Pei Chung經常出沒在威廉斯堡的高級餐廳吃霸王餐，甚至曾在自己的部落格上炫耀她的「霸王餐點」，警方透露Pei Chung因吃霸王餐的行為，以被逮捕5次。據受害的美式餐廳「Meadowsweet」指出，Pei Chung會假扮成美食部落客，並盛裝打扮走進一些知名餐廳，點價值數百美元的食物，再拿出專業攝影器材擺拍餐點，並發佈在IG和部落格上就好像是餐廳僱用了她一樣。不僅如此，據悉她曾在另一間高級餐廳「Peter Luger」裡，吃完霸王餐後竟和服務員提議以「肉體償還」方式抵餐錢；還有其他受害餐廳向警方表示，Pei Chung所有的銀行卡都被拒付。

遭控吃霸王餐的網美時常在IG上炫耀精品。（圖／翻攝自當事人IG）

警方指出，Pei Chung在10月22日Francie餐廳共點了188美元（約新台幣5850元）的餐點，並向店家表示想用交換代替付錢，餐廳老闆向她說：「那是我們必須事先商定同意的事情，而我們並沒有這樣做，所以我需要妳付帳」，結果對方的卡沒辦法刷；後來她曾多次返回餐廳點餐，但都因帳單未結清被拒絕服務。結果就在11月7日，Pei Chung再度來到Francie餐廳點了83.83美元（約新台幣2600元）的餐點，一樣拒絕付款後，老闆便報警處理，警方趕到現場直接將人上銬帶走。警方更透露，11月11日她又去了Motorino Pizza 餐廳，並拒絕支付135美元（約新台幣4200元），但同樣不願付錢，因此當天她就因涉嫌竊盜被逮捕並被起訴。

屢次在高級餐廳吃霸王餐的網美，竟來自台灣，並畢業於高雄師範大學。（圖／翻攝自當事人IG）

實際翻看她的IG帳號可見，Pei Chung經常PO出自己拍的美食照以及穿戴精品的照片，她也會時不時秀出她的專業攝影器材。而從社群平台LinkedIn上查閱她的個人簡介後，赫然發現Pei Chung是來自台灣，她稱自己3歲開始學習小提琴；5歲至10歲每週學習皇家芭蕾舞和古典鋼琴；14歲之前就讀於藝術精英班；15歲時在台灣國家考試中獲得PR99分，大學畢業於國立高雄師範大學。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

