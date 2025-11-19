台網美紐約高檔餐廳「肉償換餐」震驚全美！7大詐騙手法全曝光

根據《紐約郵報》報導，這起震驚紐約餐飲界的事件主角為一名自稱網美的女子Pei Chung。該女子的LinkedIn資料顯示，她來自台灣，畢業於國立高雄師範大學，目前居住在布魯克林威廉斯堡的豪華公寓。

Pei Chung平日在Instagram社群平台上經常展示各類奢侈品，包括名牌鞋包等高價時尚單品，營造出富裕形象。然而，根據警方紀錄，她已至少五次因在米其林餐廳或其他高檔餐廳用餐後拒絕付款而遭到逮捕。

消息人士透露，Pei Chung會精心打扮後走進知名餐廳，點選高價餐點並拍照上傳社交平台，刻意營造出受餐廳邀請的假象。在用餐結束後，她的信用卡屢次顯示無法過卡，隨後便拒絕支付餐費。

其中一起案例發生在知名餐廳Francie，Pei Chung享用了價值188美元的餐點後拒絕付款，甚至向餐廳提議用其他方式抵消費用。餐廳經理形容她的行為「非常不合理」，最終只能報警處理。

多家受害餐廳向外媒詳細描述了Pei Chung慣用的七大手法：第一，裝扮精緻並穿著名牌服飾；第二，刻意營造有錢人形象；第三，專門點選大份量、高價位的主餐；第四，用餐時間異常冗長，甚至可達六小時；第五，邊用餐邊自拍，並拍攝美食照片上傳社群；第六，信用卡刷卡失敗後仍保持鎮定態度；第七，在被警方逮捕前，還會要求打包剩餘食物帶走。

這些行為模式顯示出預謀性質，受害餐廳業者表示，Pei Chung似乎已將此發展成一套完整的詐騙流程。目前此案已在美國餐飲業界引起高度警覺，多家高檔餐廳已加強防範措施。

此事件在網路上引發熱烈討論，許多網友對於Pei Chung的行為表示震驚。美國執法單位正持續調查相關案件，預期將有更多細節陸續曝光。

