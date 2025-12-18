台網美「美國狂吃霸王餐」穿囚服出庭！打斷法官遭斥「不准說話

國際中心／綜合報導

曾活躍於紐約上流社交圈的台籍網紅Pei Lu Chung，近來卻因接連在高級餐廳吃霸王餐而狼狽落網。她被指在短短一個月內於8間名店白吃白喝，17 日出庭時已不見名牌與皮草，改穿橄欖綠色囚服、雙手上銬現身布魯克林法院。即便深陷官司，她態度依舊強勢，多次在庭上打斷法官發言，當場遭法官喝斥：「不要插嘴！」。





台灣網美「美國狂吃霸王餐」穿囚服出庭！插嘴打斷法官遭斥「不准說話」又回嘴1句

Pei Lu Chung被控在一個月內至少對8家餐廳下手。（圖／翻攝自當事人IG）

根據《紐約郵報》報導，現年 34 歲的Pei Lu Chung，被控在一個月內至少對8家餐廳下手。多名餐廳員工與負責人指控，她假冒美食網紅身分，點用高價餐點後拒絕付款，聲稱可以透過 IG 曝光作為交換，還會拍攝看似精緻可口的美食照片，但多數店家並不買單。其中，知名彼得盧格牛排館（Peter Luger）的員工更透露，她甚至曾提出以性服務抵銷餐費，言行令人錯愕。

報導指出，Pei Lu Chung 17 日身穿囚服出席布魯克林法院聽證會時，頻頻打斷主審法官奧維爾．雷諾斯（Orville Reynolds）的發言，最終讓法官忍無可忍，當庭喝斥要她保持安靜，「我說話的時候妳不准說話！聽懂了嗎？！」但她仍回嘴表示「那樣不對」，態度相當囂張。

這名被稱為「霸王餐慣犯」的Pei Lu Chung，其行徑也引發外界議論。受害店家向媒體透露，她每次上門都刻意打扮得光鮮亮麗，營造高消費力的網紅形象，入座後專業地為每道菜拍照，接著試圖以「社群宣傳交換餐費」或刷無法過帳的信用卡應付帳款，一旦遭拒或結帳失敗，便趁機離開現場。

自10月下旬起，裴女在短短兩個月內，已因相同手法被警方逮捕多達7次，受害名單幾乎涵蓋威廉斯堡一帶的熱門餐廳，包括百年老店 Peter Luger 以及知名酒吧 Lavender Lake 等。不過，也有業者選擇忍氣吞聲，例如人氣餐廳 12 Chairs 就透露，儘管再次成為受害者，最終仍未報警處理，顯示不少店家對這類「司法常客」感到無力與疲憊。此外，Peter Luger 的管理層也證實，裴女在無法支付高額帳單時，曾荒唐地提出以性服務抵帳，讓見多識廣的餐廳人員也深感震驚與無奈。

















原文出處：台灣網美「美國狂吃霸王餐」穿囚服出庭！插嘴打斷法官遭斥「不准說話」又回嘴1句

