台網美「霸王餐慣犯」美國被逮 開庭狂碎念…法官怒斥：妳閉嘴

正妹在紐約市狂吃霸王餐，庭審時不斷插嘴讓法官氣炸。翻攝IG/lu.pychung



一名自稱來自台灣的辣妹網紅Pei Chung，在美國生活，營造奢華貴婦名媛形象，但實際上卻是專門找紐約高檔餐廳吃「霸王餐」，在多次被報警後，女網紅終於被紐約警方關押入獄。布魯克林刑事法院週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung不再穿名牌服飾，而是穿囚服出庭，但女網紅在審理過程卻頻頻插話、碎念，法官怒轟：妳給我閉嘴！

根據了解，社交平台上自稱來自台灣的女子Pei Chung，IG有超過萬人追蹤，平時在社群平台塑造奢華形象，經常曬出穿戴皮草大衣、名牌包款與精品服飾的照片，營造名媛、貴婦生活樣貌。

廣告 廣告

據悉，紐約多家高檔餐廳都受害，Pei Chung會盛裝打扮進入高檔餐廳，有時帶著專業相機、燈光器材，企圖讓店家認為她是知名美食網紅。當女網紅要求以曝光來換取餐費時，餐廳老闆氣炸表示：「這必須事前達成共識才行，但我們並沒有，所以我需要妳付錢。」

另外，Pei Chung有時候也會提議「肉償」來換取餐費，其中一家受害店家表示，Pei Chung曾為拒絕付帳躲在廁所內長達45分鐘，向店員詢問是否可以幫她付錢，她會提供「另一種」非現金方式償還。據警方統計，紐約地區至少超過10家餐廳都受害。

週三庭審時，收押中Pei Chung出庭時，髮型妝容都沒打理，因此氣勢變弱不少，但她多次打斷法官雷諾斯（Orville Reynolds）發言，遭法官警告仍持續插嘴反駁，法官當場怒斥：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」沒想到，Pei Chung竟又回嘴：「那是不對的。」其辯護律師德夏魯斯（Henry Dechalus）主張，當事人對司法程序理解有限，且溝通困難，請求限制媒體在庭內拍攝，避免影像遭不當利用，但法官認為案件涉及公共利益，裁定准許攝影。另外，法院已於11月26日下令Pei Chung接受精神鑑定。

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜