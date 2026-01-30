台續列匯率操縱觀察名單 學者：央行幾年後得更小心穩匯

美國財政部公布最新匯率政策報告，將台灣續留匯率操縱國觀察名單。學者今天(30日)表示，台灣目前符合美方認定匯率操縱國三項條件中的兩項，隨著未來台灣擴大對美投資，台廠將大量兌換美元，屆時恐讓央行穩匯壓力大增，需留意是否進而符合第三項條件也就是淨買匯金額的限制，後續得觀察美元走勢、廠商換匯步調等變數。

美國財政部每半年公布一次匯率政策報告，並以3項標準認定匯率操縱國，包括對美商品及服務貿易順差超過150億美元；經常帳順差占國內生產毛額(GDP)比率逾3%；第3則是淨買匯金額對GDP比率超過2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。只要符合其中2項就會被列入觀察名單。

根據美國財政部發布最新報告，台灣持續符合前兩項條件，與中國、日本、韓國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士等9國續列匯率操縱國觀察名單，並新增泰國進入觀察名單。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，我國央行匯率政策精神是求穩，不會刻意讓新台幣升貶，僅會在市場波動較大時進場調節穩匯，這是各國也在做的合理干預，不至於會滿足美方認定操縱國的第三項條件。

隨著台美關稅談判完成，確立台灣企業將自主對美投資2,500億美元，吳大任認為，未來數年，赴美投資將產生龐大的美元兌換需求，屆時央行穩匯的壓力就會比較大，需謹慎操作，避免符合第三項條件。他說：『(原音)(對美)投資的高點有可能在3、4年之後。現在可能一年200億、300億(美元)，這個對央行來講，他應該還是有足夠的能力處理外匯市場的一些問題，但是接下來央行的壓力可能會逐漸擴大。』

吳大任強調，後續仍有許多變數有待觀察，包括美國數年後，強勢美元政策是否為了因應出口競爭力而有所轉變；另一方面，台廠赴美投資獲利後，也不見得會將賺來的美元全數拿回台灣兌換新台幣。

至於美方此次報告提及可建議美國貿易代表署(USTR)對貨幣行為啟動301條款調查，吳大任則說，川普雖然行事有不可預測性，但其目標相當明確，即便美方喊出以301條款處理匯率操縱國，也不見得真的會動用，仍可能是透過談判達成其目的。(編輯：陳士廉)