台續列觀察名單 美：新台幣仍遭大幅低估

美國財政部29日公布《美國主要貿易夥伴總經與外匯政策》報告，台灣因經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率與雙邊貿易額超過門檻，續留觀察名單。報告肯定台灣央行匯市活動更加雙向、提高政策透明度，也點出新台幣匯率仍遭大幅低估，並提醒壽險業避險比率潛在下降，可能提高該產業風險。

美國財政部在分析主要貿易夥伴2024年6月-2025年6月的總經與匯率政策後，認定這次沒有任何貿易夥伴操縱匯率，但把十個經濟體納入觀察名單，包括台灣、日本、南韓、中國大陸、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士，只有泰國是2024年6月來首度被重新納入名單。

廣告 廣告

美國根據經常帳順差占GDP比率、雙邊貿易順差額及干預匯市規模等三項量化指標，判斷貿易夥伴是否操縱匯率，觀察名單上經濟體多為超過兩項指標，台灣是經常帳順差的GDP占比為15%，超過3%門檻，及對美貿易順差達1,000億美元，遠高於150億美元門檻。

美國最新匯率報告擴增各國篇幅，說明成長與總經政策、國際收支發展、匯率發展、干預政策、資本管制與總體審慎措施及政府投資工具等面向，評論台灣篇幅從去年6月報告的約三頁，幾乎倍增至五頁多。

報告指出，新台幣匯率在評估期間升值11.2%，台灣央行在去年5月初透過買入外匯抵抗強勁升值壓力，大致仍允許新台幣升值到更符合經濟基本面水準，但根據經常帳、實質有效匯率（REER）或購買力平價（PPP）估算的民間模型，都顯示新台幣匯率遭大幅低估。

報告也說，台灣央行在評估期間的外匯干預活動，似乎都聚焦回應市場過度波動下的強勁升值壓力，但2021年來干預活動似乎已轉為更加雙向，更聚焦緩解匯率劇烈升值或貶值壓力，且央行2020年開始揭露遠期部位，朝提高透明度跨出重要一步。台灣央行2020年起每半年公開揭露匯市干預數據，去年承諾至少為每季，數據延遲一季。

報告在評論台灣資本管制與總體審慎措施時，指出台灣金管會在2025年12月通過會計準則修訂，允許壽險業攤銷某些外國債券的外匯相關損益，以節省避險成本，但避險比率潛在下降，可能提高台灣壽險業風險。

台灣的外國直接投資（FDI）淨流出在去年第2季飆升至創紀錄的160億美元，原因可能是全球供應鏈轉移，投資組合流動持續劇烈波動，有三項值得關注，首先是壽險業帶動台灣居民資產組合投資去年第2季流入70億美元，是2011年以來首見，其次為非居民資金在2025年第2季淨流入141億美元，反映台灣科技股熱絡，第三是其他投資流動已局部抵銷投資組合流動的波動。

【看原文連結】

更多udn報導

當紅就轉行！一代女諧星近況曝 竟成億萬富婆

職場請飲料有潛規則？老外點「這杯」急道歉

交往半年要包紅包？他見女友「禮數清單」傻眼

頂大生遭司機丟包慘死 同窗揭生前對話揪關鍵