台美世紀大交易！林濁水揭示「地緣轉折」：台灣從籌碼變身交易主體

政治中心／程正邦報導

隨著台美正式敲定「15%對等關稅」與「232條款最惠國待遇」，國內輿論對於稅率高低和交換條件仍有爭議。對此，前立委林濁水今（17）日在臉書發表深度論述，他認為這是一場涉及地緣政治、軍事安全與產業鏈重組的「空前大交易」。他特別點出，台灣在此次談判中展現了前所未有的「主體性」，並以數據反駁「賴政府無能」的說法，強調台灣在經貿談判上的艱難與韌性。

台積電法說會，預計2026全年資本支出最高抵達560億，帶動台股大漲。（圖／台積電提供）

空前大交易：經貿、國防與地緣政治的連環套

廣告 廣告

林濁水分析，這份協議並非單純的關稅調整，而是包含「台積電赴美設廠、15%關稅不疊加、台灣1.25兆國防預算、美國授權法、國安報告及美艦航行」等六大支柱所構成的縝密架構。在全新的「唐羅主義（Donaldism）」戰略大架構下，台美雙方正共同編織一張安全與利益的網。

他指出，雖然川普（Donald Trump）在過程中展現出慣有的咄咄逼人，讓台灣談判代表處境「有驚有險」，但最終結果卻極具意義：台灣第一次成為交易行為的「主體」，而非強權博弈下被買賣的「籌碼」。面對中國，台灣的主權地位因這場交易而更加穩固，確立了台灣作為全球「非紅科技產業」核心硬體製造基地的樞紐地位。

魏哲家於法說會揭露，台積電目前最擔心台灣電力穩定，而非英特爾等對手競爭。台積電2025年獲利亮眼，EPS達66.25元寫新高，先進製程佔營收比重達77%。展望2026年，首季毛利率預計直衝65%，並承諾每股股利至少加碼至23元。（圖／翻攝自台積電官方YT）

數據打臉：為什麼台灣的 15% 關稅並不吃虧？

針對部分輿論批評台灣與日、韓同樣被課徵 15% 關稅是「談判無能」，林濁水從經貿現實面提出關鍵數據。他指出，討論稅率公平與否，必須看「誰賺美國最多錢」。

* 台灣對美順差：每年約 1,000 至 1,200 億美元。

* 日本對美順差：約 650 至 750 億美元。

* 韓國對美順差：約 500 至 600 億美元。

林濁水認為，台灣對美順差幾乎是韓國的兩倍、日本的一點五倍。在川普「平衡貿易」的思維下，順差越大的國家壓力越大。從人之常情來看，日、韓面臨同樣稅率時，「叫得大聲」的程度理應高於台灣。台灣能在順差極大的情況下守住與日韓同等的稅率，實屬不易。

賴清德回應台美對等關稅15%，透露「在談判時候都過美國時間，今天清晨其實我們都沒有睡覺」。（圖／翻攝畫面）

產業困局：台積電「產能外移」是必然趨勢

對於台積電加碼美國的疑慮，林濁水則點出台灣本土資源的極限。他表示，為應對 AI 浪潮帶來的巨大產能需求，動輒數千億美元投資的晶圓廠及其上下游聚落，對台灣的土地、電力與水資源是極大負荷。

「除非台灣能填海造陸數千畝，並接二連三地蓋核電廠與水庫，否則根本無法應付。」他強調，在維持「核心研發根留台灣」的前提下，適度將產能外移至美國等市場，是產業發展的必然選擇，而非政治退讓。

針對「美積電」傳言再起，經濟部深夜發文闢謠，強調台積電佈局全球是展現實力，並揭露2036年台灣先進製程佔比仍高達80%，美國僅佔20%。董事長魏哲家也重申，海外設廠是因應客戶需求，絕非取代台灣，護國神山地位依然穩如泰山。（圖／經濟部提供）

戰略結語：神奇的政治結合

林濁水最後感嘆，世事難料且無比神奇。雖然川普常被認為短視或走鐘，但大美帝國背後的精英政務官與戰略家，顯然成功地運用了川普的爆發力，將國家戰略導向妥善的方向。這場「大交易」不僅讓台美關係更趨綿密，更讓台灣在國際地緣政治中，從客體轉為主體，寫下歷史性的新頁。

更多三立新聞網報導

天天餵妻吃「維他命」竟是劇毒鉛粉！軟爛男為詐 1.2 億保費遭判終監

1股也能領！2026股東紀念品「神名單」出爐 這3家CP值引熱議

台股3萬點！小白入手「70 元 0050」憂成韭菜 前輩點破存股關鍵

台積電成台美談判籌碼？財務長黃仁昭親揭擴產內幕：AI 需求才是核心

