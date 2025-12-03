台美互動升溫 仍需視川普態度

美國總統川普正式簽署《台灣保證實施法案》，外交部長林佳龍3日在立法院表達感謝，並強調此舉是「台美關係前進一大步」。（劉宗龍攝）

美國總統川普簽署《台灣保證實施法案》，未來將定期更新與台灣往來相關規範，外交部對雙方可望進一步互動表示樂觀。不過，外交學者陳奕帆認為，該法案仍不會突破美國的對中政策，台美關係提升關鍵仍在川普態度；國安學者陳文甲分析，該法將原本行政慣例升級為法律位階，設定「最低底線」卻仍保留彈性，不讓大陸認為美方在挑戰「一中原則」。

淡江大學外交系助理教授陳奕帆分析，川普簽署該法案只是趕在美國國會年底法案清倉期限前，親自簽署成法，否則逾期簽署將導致明年國會必須重新提法案。

他指出，其實在川普第一任期內已分別簽署過《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》，這些都是與《台灣保證實施法案》極為類似的條款，所以，川普這次可能也不認為該法案有升級美台關係之處，畢竟自2018年上述兩項法案通過後，美國行政部門依然自我約束，並未突破美國自身「一中政策」的框架，也未越過陸方畫下的「紅線」。

由於現任國務卿兼國安顧問盧比歐是當年《亞洲再保證倡議法》的共同連署參議員之一，知曉立法過程與背景，現今川普簽署的《台灣保證實施法案》應也允許我國外交部長訪華府，只是盧比歐是否會邀請林佳龍造訪國務院所在地霧谷，仍得看美方定奪。

開南大學副校長陳文甲則分析，《台灣保證實施法案》主要是將美台官方互動予於「制度化、常態化」，以減少未來因政治氛圍產生的不確定情況，且法案要求國務院定期檢視「對台交往準則」，等於把原本的行政慣例升級為法律義務，使得美台交流更具可預期性。

此外，該法案也具備戰略信號，將法案設定為美台互動的「最低底線」，但保留彈性，不至於讓大陸認為「一中原則」被挑戰，使美陸關係生變；從更深遠的角度來看，法案也可為明年4月川習談判前提升「台灣牌」籌碼，讓大陸知道台灣議題已被制度化與法制化，不可能隨意動搖。

他強調，總而言之，《台灣保證實施法案》兼顧美台政策穩定、對台支持與保留對陸的談判壓力，同時有助提高台灣高層赴美國訪問的正當性，但仍取決於美方最後執行與美陸之間情勢而定。