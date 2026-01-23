政治中心／王云宣、簡士峯 台北報導

1.25兆國防特別預算，至今仍在立院卡關中，美國在台協會，罕見在24小時內，連發四篇文章，強調對國防預算的支持，不只官方關注，美國軍火製造大廠，也和台灣企業合作，攜手打造三款軍規無人機型，未來有望向國防部爭取投標。





台美企業攜手打造軍規無人機 業者：優先爭取國軍用

正達台灣戰術科技公司和美國FIRESTORM攜手合作 打造軍規無人機（圖／民視新聞）









無人機升空，無需人員高空駕駛，在各國作戰模式中，成為新型態。

新款大型軍規無人機亮相，台灣戰略公司，不只導入美國軍工獨角獸「Firestorm」無人機增材的3D列印技術，更將多曲面玻璃整合無人機，提升通訊系統，台美攜手打造在地化生產，業者透露，這三大無人機機型，未來有望投入國軍1.25兆的需求清單。

戰術科技公司董事長黃坤鍵：「比較有優勢的地方，倒還不只是成本的問題，它其實最主要的優勢是，它可以運送到戰場的前線，直接在前線，在幾個小時內，我們就造出無人機，然後可以直接使用，我們會參考，例如台灣國防部的需求，我們會從我們最明顯的優勢清單裡面，去爭取去投標。」





台美企業攜手打造軍規無人機 業者：優先爭取國軍用

達台灣戰術科技公司和美國FIRESTORM攜手打造三款軍規無人機 業者透露將積極爭取向國防部投標（圖／民視新聞）









FIRESTORMLabs技術長IanMuceus：「如果在烏俄戰爭一開始，就擁有數以百萬計，具備武裝能力的FPV無人機，或四軸無人機，這場戰爭還會拖得這麼久，甚至像我們現在看到的這樣，進入第四年嗎？回頭思考這一點，我們因此提出了一個概念，稱為"民主化嚇阻"，如果每一個國家，都擁有自主的國防製造能力，我們是否就有可能某種程度上，讓戰爭不再發生？」









台美企業攜手打造軍規無人機 業者：優先爭取國軍用

美國在台協會罕見在24小時內分別發布四張貼文引用處長谷立言的談話 強調支持國防預算（圖／AIT FB）









面對台灣及中國關係緊張，台美民間企業投入提升國防產業，但1.25兆國防特別預算，至今在立法院持續卡關，也引起美國官方正視，AIT罕見在24小時內，四度引用處長谷立言談話內容，強調對國防預算支持，如今預算延宕一天審查，恐怕只是全民受害。

