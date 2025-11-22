台美兩棲艦艇協同操演！ 傳海軍船塢運輸艦玉山艦曾赴美航訓一個月

外傳台灣與美國進行兩棲登陸艦協同操演。海軍兩棲船塢運輸艦玉山艦與10月赴美航訓1個月。資料照為美國海軍2025.2.18於TikTok上發布影片稱美軍支援艦準備為台灣船艦進行海上加油，並標示玉山軍艦英文名稱。截自TikTok



根據 「鏡新聞」報導指出，海軍玉山級船塢運輸艦「玉山軍艦（舷號1401）今年10月初曾赴美航訓1個月，並與美軍同級艦「聖安東尼奧級」（San Antonio-class）進行對抗演練，這是玉山軍艦自2022年9月底交艦後，首度被證實與美軍共同參與兩棲登陸作戰演訓，對此項台美海軍交流新發展，海軍司令部今天（11/22）表示不予評論。

海軍新型救難艦大武軍艦（上）、AAV7兩棲突擊車掃雷車型（中）2025.11.20於高雄新濱營區首度亮相，並將於11.22營區開放供民眾參觀。郭宏章攝

國防部「114年國防知性之旅活動」，今天（11/22）正在海軍高雄新濱營區舉行，從上午9點至下午4點開放供民眾參觀兩艘大型艦艇與各項武器，包括玉山號兩棲船塢運輸艦（舷號LPD-1401）、大武號救難艦（舷號ARS-571)。

而在新濱碼頭開放民眾參觀、能夠裝載AAV7兩棲突擊車、LCM登陸艇等執行兩棲登陸作戰的玉山軍艦，則傳出上個月曾前往美國航訓長達一個月，並於美軍協同操演兩棲登陸作戰而成為矚目焦點。

海軍兩棲登陸艦玉山軍艦（舷號LPD-1401）於高雄新濱碼頭開放參觀，艦艉船塢濕區（下）可供登陸艇與兩棲突擊車泛水發動登陸作戰。郭宏章攝

根據「鏡新聞」報導，海軍玉山級船塢運輸艦「玉山軍艦（舷號1401）於今年10月初赴美航訓1個月，並與美軍同級艦「聖安東尼奧級」（San Antonio-class）兩棲船塢運輸艦進行演習對抗。

報導指出，這次赴美航訓，玉山軍艦自2022年9月30日交艦後，首度被證實與美軍共同參與兩棲登陸作戰演訓。不過，對於這項消息，海軍司令部則以「不予評論」回應。但海軍如此低調，更讓外界留下許多想像空間。

海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊指揮車於海軍兩棲登陸艦（LPD-1401）玉山軍艦內船塢乾區展示。郭宏章攝

另外，玉山艦上層「03甲板」部署了2組海劍二型防空飛彈發射架，該系統單側裝載16枚，全艦共有32枚海劍二飛彈，能有效攔截反艦飛彈與空中威脅。由於發射架上明顯標示三顆黃色星星，引起參觀者好奇發問其用意為何。

海軍兩棲登陸艦（LPD-1401）玉山軍艦甲板上的海劍二型防空飛彈。郭宏章攝

根據海軍官員說明，這三顆黃星代表玉山艦在進行戰術測評時，成功擊落3架靶機驗證成績，顯示官兵操作海劍二型防空飛彈的實戰化訓練成果。

玉山艦上海軍解說士官指出，海劍二型飛彈由中科院自主研發，具備全天候、全向性及電子「反反制」能力，最大射程達30公里、速度2.4馬赫，採「主動雷達導引」，發射前不須預先暖機，反應時間極短。

