台美兩棲艦艇協同操演！ 傳海軍船塢運輸艦玉山艦曾赴美航訓一個月
根據 「鏡新聞」報導指出，海軍玉山級船塢運輸艦「玉山軍艦（舷號1401）今年10月初曾赴美航訓1個月，並與美軍同級艦「聖安東尼奧級」（San Antonio-class）進行對抗演練，這是玉山軍艦自2022年9月底交艦後，首度被證實與美軍共同參與兩棲登陸作戰演訓，對此項台美海軍交流新發展，海軍司令部今天（11/22）表示不予評論。
國防部「114年國防知性之旅活動」，今天（11/22）正在海軍高雄新濱營區舉行，從上午9點至下午4點開放供民眾參觀兩艘大型艦艇與各項武器，包括玉山號兩棲船塢運輸艦（舷號LPD-1401）、大武號救難艦（舷號ARS-571)。
而在新濱碼頭開放民眾參觀、能夠裝載AAV7兩棲突擊車、LCM登陸艇等執行兩棲登陸作戰的玉山軍艦，則傳出上個月曾前往美國航訓長達一個月，並於美軍協同操演兩棲登陸作戰而成為矚目焦點。
根據「鏡新聞」報導，海軍玉山級船塢運輸艦「玉山軍艦（舷號1401）於今年10月初赴美航訓1個月，並與美軍同級艦「聖安東尼奧級」（San Antonio-class）兩棲船塢運輸艦進行演習對抗。
報導指出，這次赴美航訓，玉山軍艦自2022年9月30日交艦後，首度被證實與美軍共同參與兩棲登陸作戰演訓。不過，對於這項消息，海軍司令部則以「不予評論」回應。但海軍如此低調，更讓外界留下許多想像空間。
另外，玉山艦上層「03甲板」部署了2組海劍二型防空飛彈發射架，該系統單側裝載16枚，全艦共有32枚海劍二飛彈，能有效攔截反艦飛彈與空中威脅。由於發射架上明顯標示三顆黃色星星，引起參觀者好奇發問其用意為何。
根據海軍官員說明，這三顆黃星代表玉山艦在進行戰術測評時，成功擊落3架靶機驗證成績，顯示官兵操作海劍二型防空飛彈的實戰化訓練成果。
玉山艦上海軍解說士官指出，海劍二型飛彈由中科院自主研發，具備全天候、全向性及電子「反反制」能力，最大射程達30公里、速度2.4馬赫，採「主動雷達導引」，發射前不須預先暖機，反應時間極短。
更多太報報導
【太說軍武】這不是科幻電影！ 美日中研發艦用電磁砲 極音速武器都擋得下
搶先開箱！ 海軍大武艦首公開 22日高雄新濱營區開放與玉山艦同亮相
陸戰隊AAV7掃雷車首曝光 海軍陸戰莒拳隊操演展現戰力
其他人也在看
海軍新濱營區今公開建軍成果 約5萬人湧入參觀
國軍今年唯一一場營區開放活動，今天（22日）在高雄新濱營區舉行，共有5萬多民眾湧入，除登上玉山級船塢運輸艦「玉山軍艦」及大武級救難艦「大武軍艦」參訪外，也讓民眾共同見證海軍落實「國艦國造」及「國防自主」的成果。國防部表示，明年營區開放活動將由陸軍主辦，海、空軍協辦，至於開放營區目前正由陸軍司令部規劃中。鏡報 ・ 5 小時前
天普市增0.75%銷售稅 明年3月公投
洛杉磯縣天普市市議會決議，將於2026年3月3日舉行的市政選舉中，請選民表決一項地方稅收提案，計畫增加0.75%銷售稅（...世界日報World Journal ・ 9 小時前
垃圾山主謀與民進黨民代友好 柯志恩酸「自盜自演」？
高雄月世界垃圾山案主謀李有財的政治背景引發討論，據了解，民進黨多位民代與李交情深厚，甚至多次替他站台，有意角逐2026高雄市長的國民黨立委柯志恩質疑，當初美濃大峽谷案發生時，涉案的議員特助站在她旁邊，自己就被說成「自盜自演」，那現在李有財跟綠營民代站在一起，是否也是「自盜自演」？中時新聞網 ・ 9 小時前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 9 小時前
「疫苗不會導致自閉症之說 缺證據支持」CDC官網改說法 引發批評
疾病防治中心(CDC)官網19日修改內容，稱「疫苗不會導致自閉症之說欠缺證據支持」，激怒許多公共衛生及自閉症專家、引發多...世界日報World Journal ・ 1 天前
意有所指！黃百韜殉國紀念日 賴清德：緬懷國軍袍澤而非共諜
今天是黃百韜將軍的殉國紀念日，賴清德總統在臉書表示，以黃百韜經歷的徐蚌會戰為例，強調當時的國民黨已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，面對彈盡援絕的困境，短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，緬懷這段歷史，不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力達到真和平。中時新聞網 ・ 10 小時前
剛好達標退休金門檻！MAGA議員葛林和川普決裂僅一週，突然以「護黨保大選」宣告明年初辭職
曾是美國總統川普（Donald Trump）在國會中最強大盟友之一、更是「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營死忠擁護者的共和黨聯邦眾議員瑪喬麗・葛林（Marjorie Taylor Greene），在兩人關係徹底破裂後，突然拋出震撼彈，透過社群宣布、她將在明年（2026）一月辭去國會議員職務。有趣的是，葛林宣告的1月5日辭職時間點，恰好是她的聯邦眾議員任期屆滿......風傳媒 ・ 9 小時前
「月世界」垃圾山案遭陳其邁喊告 國民黨高市議會黨團聲援陳菁徽
「月世界」垃圾山偷倒案，國民黨立委陳菁徽昨（21日）晚以一張合照，發文指市長陳其邁力挺涉案的李有財，遭陳其邁喊告；對此，國民黨高雄市議會黨團今（22日）聲援陳菁徽，呼籲陳其邁市府別用濫訴，掩蓋綠營與自家里長深厚關係。國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽今天強調，李有財在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境自由時報 ・ 9 小時前
日首相「台灣有事」言論 中頻頻出招脅迫卻適得其反
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」言論，表示「若中國以武力或封鎖方式破壞台海和平，且該事態嚴重威脅到日本的國家存續，日本即有法理可能性進入《2015 安保法制》」，引發中國官方強烈反彈、接連出招反制，包括停止中國民眾赴日旅遊與留學、下架在中國的日本電影、暫停進口日本水產及中斷日本牛肉進口中國的協商。此外，中國外交部也對外表示延後原定在澳門舉行的第16屆「中日韓文化部長會議」，中國過激的反應，使得日中關係陷入2012年以來的惡化局面。 高市「台灣有事」言論 日本一貫立場 中國指責高市首相的「台灣有事」言論是「軍國主義復辟」，過度解讀「存亡危機」和「自衛」是「對外侵略」，中國會有如此激烈的反應，主要原因有三，首先，高市首相是在國會辯論議題的答覆，相較1960年代對「周邊有事」的解釋，或是2021年的「台灣有事」論述，高市以首相身分在國會的正式答辯，這是「政府立場」的表態，必然引來中國不開心，從中國駐日外交官極不恰當的「斬首」言論，到北京官方採取各種脅迫動作，高市首相的言論已搓到中國的痛處，強烈反應是對內有所交代。 其次，今年正值二戰終戰八十週年之際，中共藉由舉辦各種活動來進行大外宣，對外中央廣播電台 ・ 9 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 13 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 4 小時前
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
中國接連出招企圖迫使日本首相高市早苗撤回防衛問題言論，台灣總統賴清德呼籲國際社會關注，但歐美政府普遍保持沉默。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。中天新聞網 ・ 11 小時前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 14 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 4 小時前
高市一句「台灣有事」點燃中日衝突 專家：台海成代理戰爭提前測試場
北威「美中新賽局：中國十五五規劃與全球經濟新局」論壇中，文化大學社科院講座教授楊信傳媒 ・ 1 天前
中國批高市讓鉅額觀光收益蒸發 致函UN抗議
[NOWnews今日新聞]中日關係持續惡化，有中國媒體22日報導稱，高市早苗涉台言論已對中日文旅交流產生實質影響，同時中國常駐聯合國代表傅聰，也已針對此次中日衝突，致函給聯合國秘書長古特雷斯（Antó...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
核食即起解禁！ 藍委：政治算計 食藥署：有科學實證
台北市 / 綜合報導 中日關係緊張，中國宣布停止進口日本水產品，不過，剛好我衛福部食藥署昨(21)日緊接著公告了福島五縣核食管制全面解禁，未來都將比照一般食品查驗，國民黨立委李彥秀質疑時機點敏感，有政治算計。但食藥署強調，自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗超過27萬批次，不合格率為零，規範調整是基於科學實證，無關政治。總統賴清德(11.20)說：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」對著鏡頭秀出日式午餐，有來自北海道的干貝和鹿兒島的鰤魚，總統賴清德以行動，表達在中日關係緊張情勢之下，台灣對日本的支持，不過就在隔天昨(21)日，衛福部食藥署也緊接著公告，福島等五縣的核食管制全面解禁，福島核電廠。回顧2011年日本311大地震，導致福島第一核電廠發生核災事故，我國因此緊急公告，暫停進口受輻射污染風險地區食品，2022年，衛福部先逐步調整輸入規範採「風險產品管制」，包含5縣市指定產品禁止進口，11縣市部分高風險的開放品項則須檢附雙證，如今災後14年。食藥署依科學數據，認定我國對日本食品之風險評估的，額外輻射暴露風險為「可忽略」，且預告期間並未接獲反對意見，因此這些規定如今也將全數取消，調整為與其他國家進口食品管理一致標準，但新規一出也引發藍營立委質疑，立委(國)李彥秀說：「在敏感時機，開放福島的食品全面解禁，以政治算計凌駕民眾權益。」以政治算計凌駕民眾權益，衛福部食藥署署長姜至剛說：「依據科學的數據的分析，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險，是可忽略的。」 依據科學的數據的分析 ，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險是可忽略的，食藥署拿數據澄清。從2011年起我國對日本食品輻射，邊境檢測超過27萬次，針對福島等五縣2022年起也達到2萬4千多次，檢測結果全數合格，立委(民)陳培瑜說：「全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。」全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。實際上除了中港澳以及南韓，仍然對日本食品維持「全面禁止」，俄羅斯則是採取特定管制措施，其他國家包含美國加拿大英國等49國，早在2023年以前就解除日本食品限制，回歸常態管理，食藥署強調未來也會持續把關，來自日本及各國進口食品的輻射抽驗，保障國人「吃」的安全。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前