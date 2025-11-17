台美共同發布聯合聲明「持續磋商外匯事務、避免操縱匯率」！施俊吉分析2原因：石破天驚的行動

台灣、美國在14日共同公布「台美匯率議題聯合聲明」，由美國財政部與台灣中央銀行在美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（TECRO）支持下完成。 雙方確認將持續就宏觀經濟與匯率政策協商，並避免透過匯率取得不公平競爭優勢。 中央銀行指出，這份聲明代表台美在非關税壁壘部分的談判已經完成，目前雙方各自正式發布內容，具有里程碑意義。

根據聲明，美國在台協會及駐美國台北經濟文化代表處的協助下，美國財政部與台灣央行決定持續針對總體經濟及外匯事務密切磋商；雙方確認將避免操縱匯率或國際貨幣體系，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。

廣告 廣告

針對美國財政部和我國央行共同發布聲明，前行政院副院長施俊吉發文稱，「《台美聯合發表聲明》這是一件好事！」

施俊吉表示，台美聯合發表聲明，而且是台灣的中央銀行與美國的財政部聯合發布，「這絕對是空前之舉，也是石破天驚的一項行動。」為什麼會有這項聯合聲明，他推測有2個原因：

1.經濟學人表示根據大麥克指數，台幣嚴重低估，低估幅度高達55%，應該大幅升值。

2.台幣如果升值，美國債市可能會崩盤，所以美國財政部必須出面安撫市場，避免台資大舉拋售美債。

施俊吉也援引金融時報5月報導，指出「在巔峰時期，台灣壽險公司每年購買超過500億美元的美國資產。如今，台灣持有的1.7兆美元外債中，約1兆美元屬於私人部門，其中7,000億美元來自壽險公司。」

因此台幣每升值1元（例如從31比1，升值為30比1），台灣的壽險公司就會損失台幣7,000億元。而且只要對台幣有升值預期，壽險公司就會拋售以美元計價的美債，急速換成美金，再匯回台灣換成台幣，以避免或降低匯損。

施俊吉說明，如此一來美元會波動、美債的殖利率也會上升（美債價格下跌）。由於台資拋售美債的規模可以大到7,000億美元，這比中國大量拋售美債還可怕，所以美國財政部必須安撫市場，穩定美國債市與股市。

他強調。「既然兩國已經就台幣的穩定性發表聯合聲明，經濟學人所引起的騷動會逐漸退潮。這證明台灣在美國的債券市場絕對不是微不足道的角色，我們不能妄自菲薄。」

「無論原因為何，美國體認到台灣的影響力，而有台美雙方的聯合聲明，這是一件好事。」

中央銀行與美國財政部匯率議題聯合聲明

一、本行與美國財政部已就匯率議題達成共識，並於本（14）日台北時間晚間8時30分（同日美東時間上午7時30分）同步發布聯合聲明，中文版及英文版請分別詳見附件1及附件2。

二、長期以來，在美國財政部公布半年度匯率報告前，本行與該部會舉行1至2次例行性會議，並就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。本次台美聯合聲明內容，係由本行與美國財政部單獨進行多次磋商，並達成共識。本行並非行政院台美經貿工作小組成員，亦未參與我方行政團隊和美國貿易代表署及美國商務部針對對等關稅的磋商談判，本次聯合聲明與台美對等關稅談判無涉。

三、本次台美聯合聲明內容主要係延續本行與美國財政部雙方長期溝通之原則，包括：（1）不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢；（2）干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。事實上，前述原則與本行現行匯率政策之實務操作一致。

四、此外，經與美方磋商後，本行承諾自本年12月底起，有關本行干預匯市金額等資料之發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。

五、雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值。未來本行與美國財政部仍會在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。





更多今周刊文章

陳耀昌76歲病逝...血液腫瘤權威、骨髓移植教父！罹攝護腺癌說不會瞎操心：要離世，我寧可醒著時發生

最新股票抽籤！這檔「潛在獲利6.5萬」，中華電小金雞抽到估賺1.8萬…最強是它，中籤今年直接躺平

以為勞保有5年投保最高薪資45800元，後面保基本工資就夠了？省保費降級距2個血淚案例：退休金少領百萬