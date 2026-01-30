台美共破毒品走私 卓榮泰：展現造艦成果 籲藍白支持防衛預算

去年(2025年)台美合作共同破獲1.3噸毒品走私案，行政院長卓榮泰今(30)日特別前往高雄視導查緝成果。他表示，台美雙方都相信「自由不是免費」，本案也是展現海巡造艦計畫的成果，並呼籲在野支持各項防衛預算；另外出席的AIT處長谷立言也表示，台灣是美方不可或缺的重要夥伴，未來希望能與台灣攜手前進。

行政院長卓榮泰30日至高雄海巡艦隊分署第五海巡隊，視導「金昌隆貨輪走私毒品」查緝成果記者會。而本案為台灣檢、警、調、海巡與美國在台協會(AIT)駐台緝毒署(DEA)的共同執法，AIT處長谷立言與DEA代表也到場共同見證台美國際合作成果。

海巡與檢調單位接獲DEA情資，坦尚尼亞籍雜貨輪「金昌隆號」將走私大量毒品入台，第五海巡隊於2025年6月26日出港追緝，並於東沙島南方125浬處攔截該輪，共查獲二級毒品安非他命26.5公斤、三級毒品K他命1273.36公斤，市價高達新台幣20多億元，並逮捕2名台籍幹部及9名緬籍船員，後續順利於28日將該輪押還返港，並依法起訴。

谷立言表示，毒品走私是影響全球經濟與穩定的跨國威脅，必須仰賴各國間深厚的互信與協作才能有效打擊，而台灣也是美國在國際緝毒事務中不可或缺的重要夥伴。谷立言說：『(原音+翻譯)我認為這是非常大的貢獻，而且美國政府這邊，也希望能持續的與台灣各執法單位，在這條路上我們攜手前進。』

卓榮泰則指出，本次共查獲近1.3噸毒品，有賴美方提供所提供的情資，成功將其阻絕於境外。未來也希望能與國際同步，相互分享緝毒資訊，讓台灣成為印太地區中安全穩定的力量。

卓榮泰更強調，我國與美方都堅信「自由不是免費」，安全必須付出代價，本次海巡運用新式船艦獲得豐碩執法成果，展現台灣「國艦國造」成效。而國造潛艦「海鯤」已如同在野黨所預言的「沉下去也浮上來了」。未來海巡在海上執法時，海面下也會有國造潛艦相伴。卓榮泰說：『(原音)我們政府政策明確，而且資源分配到位，我們才能夠一一的把我們想做的事情全部實現。因為總統常說他的任務就是在保障國家的安全，他希望所有同仁們能夠安全地執行各項任務，而他交給行政院的使命，就是我們要籌組一支強而有力、現代化的戰鬥部隊，用它來保障我們國家的憲政體制、社會制度跟人民的生活方式。』

卓榮泰也遺憾表示，1.25兆軍購特別條例與年度中央政府預算，至今仍卡關於立院，在野黨甚至還提出一個不倫不類的替代版本，但唯有通過完整的特別預算，才能籌組一支先進、精準，能跟得上時代的戰鬥部隊。(編輯：宋皖媛)