台美匯率宣言是壓力還是常態？國壽、中信金從不同角度給了同樣答案

台美發布匯率聯合聲明、以及壽險公會研議四大「匯率會計調整方案」之際，市場關注匯率政策是否受限、壽險業財報是否將更為震盪。（圖片來源／信傳媒編輯室）

在台美發布匯率聯合宣言、央行被要求提高干預透明度之際，市場一度擔心新台幣將面臨升值壓力、壽險與金控財報波動加劇。

不過，國泰人壽執行副總經理林昭廷與中信金控總經理高麗雪近日先後出面「拆解」這份宣言，前者從壽險資產負債結構與外匯價格變動準備金出發，強調匯損不會拖累獲利；後者則從匯率基本面與國際經驗切入，認為台美聲明屬國際常態，不致推升新台幣失序升值。

兩人雖著眼角度不同，卻都傳遞相近訊號：台美匯率聯合宣言更接近把既有原則制度化，而非市場原本擔心的「新一輪升值壓力來源」。

國壽：台美聯合聲明非台灣特例，與限制央行干預匯市無關

林昭廷指出，近期台美公布的匯率聯合宣言，其實並非「台灣特別被點名」，今年9月日本、韓國、瑞士等國，10月馬來西亞、泰國等也都陸續與美方發布類似文件，是國際上相當「common」的作法。這類聲明內容與其他國家版本相近，主要是延續既有匯率政策原則，並非針對台灣額外設下新框架。

外界解讀該聲明可能暗示央行不得再干預匯市，他則明言「一點關係都沒有」。他強調，聯合宣言只是把各國一向對外說明的立場寫下來，與台灣央行實際干預匯市的裁量權無直接關聯。至於壽險業部分，他指出，目前業者準備金規模龐大，即便新台幣出現明顯升值，仍有能力消化帳面匯損，不致因匯率波動就讓獲利大幅走樣。

中信金：新台幣年底看30元震盪，台美聲明不致推升匯價失控

中信金控於17日舉行第3季法說會，被問到台美匯率聯合聲明的影響時，總經理高麗雪表示，台灣是繼日本、韓國、瑞士、泰國、馬來西亞之後，第六個與美國發布匯率聯合聲明的國家，從其他國家經驗來看，「簽完聲明後並沒有出現匯率大幅升值的情況」，因此不認為此次台美聲明會對新台幣帶來額外的單邊升值壓力。她強調，近期匯價波動主要仍是基本面與資金面共同作用的結果。

對於後續匯率走勢，高麗雪指出，目前新台幣兌美元約在31元附近震盪，內部預估今年底匯價大致落在30元上下區間，中長期仍「偏向升值」看待，但實際升值幅度與時間點，將取決於進出口訂單、利差、經常帳、金融帳，以及外資與ETF資金進出等多重因素。

台灣人壽資深副總暨策略長葉栢宏則補充，依9月底外匯價格變動準備金約176億元的水位估算，新台幣若在2元以內的波動，都可由外匯準備金「吃掉」，不會對台壽損益造成實質衝擊，等於替壽險本業多了一層應對匯率聯合聲明後匯市震盪的緩衝。

四大匯率會計方案未出，國壽林昭廷：損益表不會被扭曲

壽險公會近期討論四種匯率會計調整方案，包括「AC債券攤銷法」、採十年匯率均價、遞延資產及匯率覆蓋法，預計彙整後送交主管機關審議，也引發外界對財報透明度是否受影響的疑慮。記者關切，若定案時程延後半年，會不會影響明年開帳後的損益表現與會計師簽證。

林昭廷回應，依目前新制設計，只要準備金能吸收匯率波動，就不會反映在當期損益，「不會因為台幣升值，損益就變難看」。他也強調，何時拍板由主管機關決定，壽險公會能做的，是就壽險業面臨的結構性問題提出專業建議，而不是為了短期數字調整帳面呈現方式。這部分的說法，與他強調「要想結構性的問題」一脈相承。

台灣壽險結構全球獨特，盼以「自我保險」取代昂貴避險

談到調整匯率會計，林昭廷直言，台灣壽險資產多為長天期美元債、負債多為新台幣保單，這樣的幣別與利差結構「全世界找不到第二個」，必須用不同於其他產業、其他國家的方式處理匯率風險。

他以債券為例說明，若分類為攤銷後成本（AC），市場利率再怎麼劇烈波動，只要持有到期，利率評價損益就不需進損益表；但目前匯率卻必須每月按公允價值評價，因此業者才會用衍生性商品、特別是NDF來「對帳面」，卻得付出龐大避險成本。

他並回顧，2012年引進外匯價格變動準備金制度，就是為了降低壽險避險成本，讓匯損可由準備金吸收、匯益則提存，長期下來累積出相當規模的「外價準備金」，實務效果「非常非常大」。如今資產部位更龐大，若能再透過制度調整節省避險成本，資金即可轉入外匯準備金或特別盈餘公積，強化淨值與清償能力，「錢不會跑到股東口袋」，而是用來彌補過去高保證利率商品留下的結構問題。

林昭廷表示，壽險業未來希望走向「自我保險」：利用時間累積數千億元等級的外匯價格變動準備金，讓台幣升值時由準備金來吸收，減少依賴短天期避險商品。「匯率只是帳面波動，我們中間沒有要付任何外幣現金流。」他認為，只要方向正確，即使相關會計調整方案拍板時間稍微拉長，只要能真正改善體質，對產業與保戶都是好事。

(原始連結)





