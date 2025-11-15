台美匯率聯合發佈中英版聲明「承諾不操縱匯市、僅因應過度波動」：和台美關稅談判無涉
央行昨（14）日晚間正式揭露，已與美國財政部達成匯率議題共識，兩國政府同步發佈中英版本聯合聲明，承諾不應操縱匯率、干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預，「美國財政部從未要求新台幣升值」。聲明也強調，此次聲明與台美對等關稅談判無關。
央行昨日與美國財政部達成「台美匯率議題聯合聲明」，中英全文如下：
一、本行與美國財政部已就匯率議題達成共識，並於本日台北時間晚間8時30分（同日美東時間上午7時30分）同步發布聯合聲明，有英文版與中文版。
二、長期以來，在美國財政部公布半年度匯率報告前，本行與該部會舉行1至2次例行性會議，並就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。本次台美聯合聲明內容，係由本行與美國財政部單獨進行多次磋商，並達成共識。本行並非行政院台美經貿工作小組成員，亦未參與我方行政團隊和美國貿易代表署及美國商務部針對對等關稅的磋商談判，本次聯合聲明與台美對等關稅談判無涉。
三、本次台美聯合聲明內容主要係延續本行與美國財政部雙方長期溝通之原則，包括：（1）不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢；（2）干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。事實上，前述原則與本行現行匯率政策之實務操作一致。
四、此外，經與美方磋商後，本行承諾自本（2025）年12月底起，有關本行干預匯市金額等資料之發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。
五、雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值。未來本行與美國財政部仍會在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。
Statement on Exchange Rate Policies
As trusted partners, the United States Department of the Treasury and the Taiwan central bank, under the auspices of the American Institute in Taiwan and the Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, decided to continue their close consultations on macroeconomic and foreign exchange matters. Both sides confirmed that they will avoid manipulating exchange rates or the international monetary system to prevent effective balance of payments adjustment or to gain an unfair competitive advantage.
In addition, they concurred that:
• any macroprudential or capital flow measures will not target exchange rates for competitive purposes;
• other public investment vehicles such as pension funds invest abroad for risk-adjusted return and diversification purposes, and not to target the exchange rate for competitive purposes; and
• in cases when intervention in foreign exchange markets may be considered, it should be reserved for combatting excess volatility and disorderly movements in exchange rates, with the expectation that this tool would be considered equally appropriate for addressing excessively volatile or disorderly depreciation or appreciation.
Both sides concurred on the importance of transparent exchange rate policies and practices. Both commit to public disclosure of:
• any foreign exchange intervention operations on at least a quarterly basis with a quarterly lag; and
• foreign exchange reserves data and forward positions according to the IMF’s Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity on a quarterly basis with a quarterly lag.
