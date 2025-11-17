台美匯率聯合聲明後 台幣升翻貶震盪快2角

▲台美發布聯合聲明後，新台幣兌美元今（17）日盤中一度強升1.26角，但在台股表現不強，加上美元走強，央行也緊盯匯市，新台幣最後升翻貶震盪快2角，終場收31.18元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 中央銀行與美國財政部上週五（14日）發表匯率聯合聲明，央行承諾12月底起每季公布一次干預匯市金額等資料，市場質疑在對央行施壓，新台幣兌美元今（17）日一度強升逾1角，衝上31.024元，不過，在台股上攻無力，加上美元指數仍在99之上，非美主要貨幣普遍走弱，央行也緊盯市場，新台幣最後升翻貶震盪快2角，終場收31.18元，貶值3分，台北外匯經紀公司成交量16.5億美元。

央行與美國聯合聲明提到，不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支的有效調整或取得不公平的競爭優勢；干預匯市是以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。央行也向美國承諾自今年12月底起，有關央行干預匯市金額等資料的發布頻率，將由現行每半年改為每季公布1次。

雖然聯合聲明也強調，雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值，未來央行與美國財政部仍會在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見，匯銀人士則認為，美國緊盯著台灣央行的匯市干預動作，新台幣兌美元恐有升值壓力。

果然，新台幣兌美元今日開升後，一度強升1.26角，來到31.024元，隨後在美元不弱，美元指數仍在99之上，一度來到99.48，加上央行緊盯，加上美元也不弱，新台幣升幅收斂，甚至還翻貶，一度下探31.217元，高低價差達1.93角，終場收31.18元，貶值3分。

根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤時的匯價來看，美元指數單日升0.03%，歐元貶0.16%，亞洲主要貨幣韓元貶0.15%最多，再來是新台幣貶0.1%，人民幣貶0.05%，日圓貶0.01%，而新加坡幣升0.03%。不過，匯銀人士預期，新台幣到年底仍有升值壓力，加上台美關稅談判出爐，中信金總經理高麗雪也認為，新台幣長期看升，今年底新台幣可能在30元震盪。

