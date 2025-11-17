台美匯率聯合聲明後 台幣早盤強升逾1角後轉貶

台美聯合聲明震撼彈，新台幣早盤強升逾1角。

台美14日首度發表匯率聯合聲明，台北匯市今（17日）開盤湧現升值壓力，一度強升逾1角，面臨31元關卡保衛戰。隨後升值幅度收斂轉貶。市場關注央行可能在盤中、收盤大舉介入調節。

根據上週五晚間公布的台美匯率聯合聲明，雙方有共識不應操縱匯率，僅在匯率過度波動或失序變動時干預，並採雙向干預，新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）14日（上週五）盤後狂飆4角，來到30.75元，與匯市收盤價31.15元出現4角落差。此外，英國《經濟學人》雜誌近日將台幣匯率問題稱為「台灣病」，以GDP調整後的大麥克指數分析，認為台幣對美金匯率被低估55%，是全球最被低估的貨幣，都為匯市投下變數。

近期非美貨幣利空罩頂，聯準會對下月降息轉為保留態度。截至上週五，新台幣11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上週五盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。