台美匯率聲明後走向引關注 新台幣先升後貶收31.18元
央行上週五（14日）對外公布台美匯率聯合聲明，市場高度關注，週一新台幣匯價表現。
17日新台幣兌美元以31.13元開出，早盤來到31.024元，一度升1.26角，最後收在31.180元，由升轉貶3分。
外匯專家李其展表示，「看起來台幣是震盪偏弱，那目前有一些出現轉折的機會，但因為幅度不夠大，所以先看台幣震盪偏弱。」
專家預期，接下來新台幣兌美元表現，可能還是震盪偏弱。由於今年上半年匯率急升，連帶影響國內壽險業的獲利，中信金17日下午召開法說表示，台灣人壽今年以來受到美元貶值影響，匯兌損失增加，前三季稅後淨利較去年減少。台壽回應，有關匯率變動會由外匯價格準備金吸收，目前已有176億元，只要外匯變動在2元內，不會對損益有影響。
中信金總經理高麗雪指出，「如果我們看到年底大概是30元左右震盪，那麼比較中長期就再更長一點的區間，可能是比較走升的方向。」
機械工業同業公會榮譽理事長柯拔希表示，「台灣的景氣才稍微一點點回溫，你又升值是不是又讓他又要失血了，31元應該是底線你讓企業有點喘息的聲音。」
觀察央行近年匯市調節情形，2022年淨買匯130億美元，2023年淨買匯27.7億美元，2024則是164.2億美元，今年上半年則淨買匯132.5億美元。
中央大學經濟系教授邱俊榮指出，「如果大家真的預期市場，真的預期台幣在未來一段時間會有比較明顯的震盪，對產業來講當然各種避險措施，包含遠期外匯等等，其實都必須應該要進場處理了。」
學者認為，未來得觀察匯市，是否出現投機行為，這時候央行就得適時調節，但如何兼顧調節短期，又不會違逆長期走勢，成為央行未來這段時間，最重要的工作。
