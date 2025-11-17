台美匯率聲明後 台幣先升後貶、爆量收31.18元

台美匯率聲明後，台幣先升後收31.18元續創逾半年新低。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台美上週發布匯率聯合聲明後，新台幣遠期外匯一度狂漲，市場對於週一新台幣恐引爆升值預期嚴陣以待，不過中央銀行早有準備，一早新台幣兌美元匯率強升逾一角，央行旋即進場「教訓」投機資金，10點過後匯價由升轉貶，最後收在31.18元，小貶3分，匯價續寫逾半年新低，總成交量放大至22.22億美元。

匯銀人士指出，市場對於聯準會降息預期降溫，美元指數續在高檔徘徊，昨日主要亞幣均有拉回，台幣早盤表現偏強，隨著央行出手、市場訊息也越來越明朗，中午之前海外無本金交割遠期外匯(NDF)價格已大幅回落，台幣升值預期也頓時消散，目前看起來，台幣緩貶格局不變，後續觀察國際匯市走勢與外資動向。

根據央行統計，截止下午4點，美元指數上漲0.03%、主要亞幣除新幣升值0.03%外，其餘皆走貶。其中，韓元貶值0.15%、台幣貶0.1%、日圓貶0.01%、人民幣貶0.05%。

央行官員表示，其實此次聲明所提原則與現行匯率政策操作本就一致。且自川普政府第二任期以來，美國財政部已先後與日本、瑞士、韓國、泰國與馬來西亞等國發布類似匯率聲明，重申不操縱匯率等立場，台灣是第六個。

從日、韓例子可知，日本在9月12日與美財簽署聲明後，日圓兌美元匯率曾短暫從147回升至146，但市場意識到美方並未要求日圓升值後，日圓反而加速走貶，自發布以來已回落逾5%。

韓國在9月28日發布聲明後，韓元更是毫無起色，持續在1400至貶1450區間震盪，上週一度貶破1475，逼近金融海嘯低點。

這顯示匯率走勢與聲明並無直接關聯，就像央行強調的，美方並未要求新台幣升值，匯率最終仍會回到市場供需、該國出口表現與外界對央行政策的預期。

