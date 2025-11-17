台美匯率聲明後 台幣先升後貶

新台幣昨日走勢未如市場預期走升值行情，而是走「波動行情」。圖／聯合報系資料照片

台美於上周五發布關於外匯政策的聯合聲明後，昨新台幣迎來首個交易日，盤中震盪幅度明顯放大，幅度近兩角，匯銀主管直言，央行出手調節矯正市場預期，顯示聯合聲明後，央行不希望市場誤以為新台幣將單向升值。

新台幣昨最高一度升值一點二六角，但午盤前升勢明顯收斂，終場反而小貶三分，收在卅一點一八元，總成交量為廿二點二二億美元。

根據央行資料，新台幣兌美元今年以來升值百分之五，僅次於歐元的百分之十二，相較新幣百分之四、人民幣百分之三為強，也比日圓、韓元強勢。

昨日早盤外資持續匯入，加上市場仍在消化台美聲明帶來的氣氛，匯銀主管表示，新台幣上周五海外無本金交割遠期外匯（ＮＤＦ）即跳升逾五角，昨日看升屬於可以預期的反應；但很快就有美元買盤出現，市場紛傳「是老大（央行）出手」。午盤前有更明顯的調節痕跡，升幅一路縮小。下午成交量縮減，匯價也在平盤震盪，「只剩下廠商固定需求單子。」

匯銀主管說，翻黑作收訊號相當明顯，央行要避免外界將聯合聲明解讀為「美方要求新台幣升值」，並透過盤勢操作提醒市場：匯率政策仍然是以「避免單向劇烈變動」為核心原則，而非走向升值趨勢。

熟悉央行作法的交易員解讀，台美聲明雖強調「不以匯率作為不公平競爭手段」，但也明確肯定雙方多年來建立的可信任對話關係，因此不意味著新台幣就會走向升值趨勢。然而，在此背景下，匯價確實可能呈現「區間震盪加大」局面，也就是升貶雙向都可能更有彈性，但不會允許市場出現單邊預期，或因預期心理推動匯率短期過度升值。

金融圈人士指出，之所以在第一個交易日央行就要表態，關鍵是向廠商、甚至壽險與金融業釋出訊息，未來匯率波動可能放大，但不要有過多預期心理，並做好風險管理，而非押注單一趨勢。

匯銀主管認為，昨天的新台幣走勢如同「第一堂課」，未如市場預期走升值行情，而是走「波動行情」。央行用實際盤勢重新設定外界預期，也讓台美聲明後的新局勢有了更明確的詮釋，新台幣不會成為升值工具，但也不會被導引到單一方向，而是在透明框架下維持健康的區間波動。

