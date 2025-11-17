台美匯率聲明效應有限？新台幣盤中急升逾1角 央行強力防守紅翻黑

台美匯率聲明衝擊減弱，新台幣匯率盤中升幅逾1角，不過，央行早有備案進場，終場收31.18元、貶3分。廖瑞祥攝



台美雙方上週五就匯率議題發布聯合聲明，新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）盤後飆升，引發市場對升值預期，新台幣匯率今（11/17）日早上一開盤，隨即升至31元附近、升幅逾1角，出口商憂心重演5月風暴重演，陸續進場拋匯，不過，央行早有備案進場，不到一小時內，匯價隨即回落至31.1元，加上午後台股拉回，外資和投信轉為匯出，終場收31.18元、貶3分，拉出連五黑，總成交值擴至22.22億美元。

我國央行與美國財政部上週五晚間，主動發布聯合聲明，內容兩度提及「不會意圖影響匯率」，央行更承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，從每半年公布一次，改為每季公布一次。罕見地舉動，讓新台幣遠期外匯一度飆升4角，引發市場高度預期，新台幣匯率是否朝升值方向前進。

匯銀人士表示，適逢台美貿易談判出現重大進展，上週五晚間的台美聯合聲明，又台灣對美國長期貿易順差，外界聯想新台幣「走升」，然而，週末傳出自川普上任以來，美財政部已先後與日本、韓國等國發布類似匯率聲明，且簽署之後幣值都短暫回升，後續再度回落，「既然有前例可循」，台灣不用太擔心會率問題。

匯銀人士指出，央行選擇的時間點十分巧妙，經過週末消化後，新台幣今日一早以升值2分、31.13元開出後，出口商賣壓出籠，匯價勁揚超過1角，最高觸及31.024元，不到一個小時，在央行強力防守下，再度回落至31.1價位，而台股午後漲幅收斂，外資攜手投信雙雙匯出，盤中驚見31.2元，在買賣拉扯下，尾盤收在31.18元，連續五個工作天收黑，續創5月初、半年以來新低。

匯銀人士分析，這幾天仍須關注三大重點，一是台美匯率聯合聲明是否發酵完畢，以及台美關稅談判的進度，將會牽動匯率走向；二是新台幣匯率自11月才開始走弱，出口商要見到31元以上的價格才會有動作，今日並未太恐慌，短時間內不會輕易消耗子彈，恐讓匯價持續偏貶；三是台股動能是否維持，近期股匯連動度高，外資也是左右的因素之一。

