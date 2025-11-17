台美匯率聲明效應有限？新台幣盤中急升逾1角 央行強力防守紅翻黑
台美雙方上週五就匯率議題發布聯合聲明，新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）盤後飆升，引發市場對升值預期，新台幣匯率今（11/17）日早上一開盤，隨即升至31元附近、升幅逾1角，出口商憂心重演5月風暴重演，陸續進場拋匯，不過，央行早有備案進場，不到一小時內，匯價隨即回落至31.1元，加上午後台股拉回，外資和投信轉為匯出，終場收31.18元、貶3分，拉出連五黑，總成交值擴至22.22億美元。
我國央行與美國財政部上週五晚間，主動發布聯合聲明，內容兩度提及「不會意圖影響匯率」，央行更承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，從每半年公布一次，改為每季公布一次。罕見地舉動，讓新台幣遠期外匯一度飆升4角，引發市場高度預期，新台幣匯率是否朝升值方向前進。
匯銀人士表示，適逢台美貿易談判出現重大進展，上週五晚間的台美聯合聲明，又台灣對美國長期貿易順差，外界聯想新台幣「走升」，然而，週末傳出自川普上任以來，美財政部已先後與日本、韓國等國發布類似匯率聲明，且簽署之後幣值都短暫回升，後續再度回落，「既然有前例可循」，台灣不用太擔心會率問題。
匯銀人士指出，央行選擇的時間點十分巧妙，經過週末消化後，新台幣今日一早以升值2分、31.13元開出後，出口商賣壓出籠，匯價勁揚超過1角，最高觸及31.024元，不到一個小時，在央行強力防守下，再度回落至31.1價位，而台股午後漲幅收斂，外資攜手投信雙雙匯出，盤中驚見31.2元，在買賣拉扯下，尾盤收在31.18元，連續五個工作天收黑，續創5月初、半年以來新低。
匯銀人士分析，這幾天仍須關注三大重點，一是台美匯率聯合聲明是否發酵完畢，以及台美關稅談判的進度，將會牽動匯率走向；二是新台幣匯率自11月才開始走弱，出口商要見到31元以上的價格才會有動作，今日並未太恐慌，短時間內不會輕易消耗子彈，恐讓匯價持續偏貶；三是台股動能是否維持，近期股匯連動度高，外資也是左右的因素之一。
更多太報報導
央行、美財政部發布聯合聲明：重申不操縱匯率原則 每季公布干預金額
《經濟學人》指台幣嚴重低估生「台灣病」 ! 央行引iPhone指數反擊：大麥克指數失準
外資連日提款！新台幣貶破31.1元 周線吞下連二黑
其他人也在看
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
中央銀行14日公告與已就匯率議題達成共識同步發布聯合聲明，包括不應操縱匯率等共...信傳媒 ・ 11 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 7 小時前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 1 天前
別花冤枉錢！理財專家揭10種東西「只能買最便宜」
東西不是越貴就越高級，即使收入高或擁有可觀資產，也不代表可以毫無節制地消費，美國理財網站《GOBankingRates》整理出10項應「永遠花最少錢買」的物品，提供實用理財建議。中時財經即時 ・ 1 天前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...8天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號 引爆市場憂慮
聯準會對12月是否降息，「由鴿轉鷹」轉為保留態度，非美貨幣近期利空罩頂，新台幣上周五貶破31.1元，收在31.15元，11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上周盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。根據央行與美國財政部聯合聲...CTWANT ・ 12 小時前
懼高下車了？這「記憶體封測大廠」股價5天飆破40%...國家隊脫手提款2.9億 它月營收年增52%也被丟
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股近5日上市賣...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
股民續丟00878、006208！21檔上市ETF今最後買進日 這檔年化配息率飆12%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、人氣超夯的高息ETF國泰永續高股息（00878），上周四（13日）公告今年第4季配息實際配發金額為0.4元，持有一張可...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 21 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台美匯率聲明後新台幣有升值壓力？日、韓經驗早揭示真相
美國科技股反彈推升台股週一開高，加上中央銀行與美國財政部上週就匯率議題達成共識後，引發海外市場強烈反應，新台幣遠期外匯（NDF）飆升，新台幣兌美元匯率今早開盤大漲逾1角，最高衝上31.024 元。不過央行看似早已備妥工具，完全不給投機熱錢可乘之機，開盤不到1小時，台幣即由升轉貶，匯價滑落至31.16自由時報 ・ 7 小時前
普發一萬「ATM領現」今日開跑！哪些ATM可以領？如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」今（17）日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 3 天前
《熱門族群》南亞戰60再點火 台塑四寶續強秀出多頭氣勢
【時報-台北電】台塑集團在南亞（1303）領軍下再度聚焦。市場看好南亞科（2408）回檔後迅速吸引買盤，早盤強彈近半根漲停，台塑、南亞手握南亞科金雞母，股價跟著水漲船高，其中南亞勁揚逼近60元，台塑化（6505）走高1.5%，台塑（1301）漲約1%，台化（1326）小幅走高，成為盤面焦點。 受惠於南亞科獲利挹注，南亞第三季每股稅後純益達0.41元，創下近八季新高，前三季每股淨損亦縮減至0.05元，消息激勵市場買氣。南亞強勢表現也帶動台塑集團人氣走揚。 市場人士指出，隨著AI、5G等新興應用擴張，高階CCL（銅箔基板）與環氧樹脂需求持續升溫，南亞本業產品結構逐步優化，有助於提升整體獲利能力。在南亞股價強勢表態下，相關塑膠族群同步受惠，類股漲幅位居今日盤面之冠。法人認為，隨著景氣回升與高階材料需求增加，塑膠股後續仍具補漲與基本面改善的空間。 台塑四寶上周強勢，背後關鍵推力正是南亞科的亮眼表現。台塑三寶近期處分南亞科持股，累計套現逾150億元，資金將投入集團電子化轉型布局。此舉被視為台塑集團啟動跨足電子領域的重要一步，也讓南亞科成為轉型計畫的關鍵角色。市場對後續發展抱持正面期待，曾在上半年時報資訊 ・ 8 小時前
創高後一個月比特幣跌至93K、逾15萬戶爆倉！ 比特幣ETF亦爆發「資金大逃殺」
[Newtalk新聞] 就在比特幣價位攀到 126,251 美元的歷史新高後，近期不斷回檔；相隔一個多月後，比特幣迄今（17日）一度跌至 9.3 萬美元附近，回檔幅度多達 26.3%，今年來的漲幅全數抹去。 本身就屬於高度波動的加密貨幣市場，近期遭愣震盪，許多投資人難忍受。據 Coinglass 數據顯示，市場上已有超過 15 萬戶已發生「爆倉」情況，所有加密貨幣的爆倉金額高達 6.17 億美元，其中比特幣（BTC）近 24 小時的爆倉金額達 2.42 億美元、以太幣亦爆倉 1.69 億美元。 截至目前，全球加密貨幣市場共有 151,611 人被爆倉，所有加密貨幣的爆倉金額 6.17億美元。 圖：擷取自 Coinglass 另外，美國比特幣現貨 ETF 上周四（13日）爆發「資金大逃殺」，單日淨流出近 8.7 億美元，為上市以來第二大失血潮，讓本就悲觀消沉的加密貨幣市場再添陰霾。據 SoSoValue 數據，至美東時間 11 月 13 日，全美 12 檔比特幣現貨 ETF 遭提款 8.699 億美元，其中，以灰度投資（Grayscale）的比特幣迷你信託（BTC）失血最為慘重，淨流出額新頭殼 ・ 6 小時前
前三季獲利出爐！生技股排行洗牌 6悍將閃亮
生技股前三季獲利出爐，有六家公司賺逾一股本，優於去年同期；保瑞每股稅後純益（EPS）以21.34元持續稱王，晶碩、美時分別達15.38、13.82元緊跟在後。前三季生技股EPS前十強排行大洗牌，藥華藥、大學光、生展入列，精華、軒郁、達爾膚則跌出榜外。工商時報 ・ 14 小時前