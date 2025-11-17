台美匯率聲明效應 中信金高麗雪：中長期走升 年底前30元上下震盪

中信金控今日舉行法人說明會，由中信金控總經理高麗雪主持。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣中央銀行與美國財政部上週發表了台美匯率聯合聲明，對於對新台幣可能的影響，中信金(2891)總經理高麗雪今日表示，長期新台幣還是朝升值方向發展，但短期波動難免，因匯率的波動受諸多因素影響，預期年底前新台幣對美元將在30元上下震盪，中長期而言仍有強勁支撐。

中信金控今日舉行法人說明會，由中信金控總經理高麗雪及財務長徐旻傾共同主持。中信金控2025年前3季累計稅後盈餘607.6億元，稅後股東權益報酬率(ROE)17.46%，稅後資產報酬率(ROA)0.92%，每股稅後盈餘(EPS)3.06元，累計稅後盈餘創歷史新高，ROE領先金控同業。

針對台美匯率聯合聲明，可能對新台幣造成的影響，高麗雪表示，台灣為第6個發表聯合聲明的市場，其他包含日本、瑞士、泰國、馬來西亞，依據過往經驗觀察，簽署聯合聲明後，匯率並未出現顯著或大幅的上漲，但長期趨勢新台幣可能偏向升值，且幅度與時間點受多重因素交互影響。

高麗雪表示，影響匯率變動的因素很多，包括進出口訂單、台美利差、經常帳數字、外資及ETF的資金匯入匯出，中信金認為，就長線而言，新台幣匯率仍有強勁支撐，仍呈現升值的走勢，但今年底的短線而言，則將在30元上下震盪的表現。

對於今年底前台灣市場的表現，高麗雪表示，根據中信金內部評估，今年受到美國關稅的影響，但台灣在AI產業仍有重要地位，經濟成長率預估達7%以上，明年的表現則將受到關稅影響。

壽險子公司台灣人壽受美元貶值所影響，今年獲利較去年同期衰退，台壽策略長葉栢宏指出，預期若新台幣升值2元，仍不致於影響台壽的獲利表現，高麗雪也強調，預估在今年底前，新台幣對美元仍將呈現30元上下震盪走勢。

