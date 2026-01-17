台美協議促台商擴大赴美 人才合法落地成關鍵

（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）台美貿易協議拍板15%關稅，移民律師陳啟耕分析，關稅底定、消除不確定因素下，台廠供應鏈可望加速東進，人才如何落地成為重要課題。

南加州陳啟耕（Danny Chen）長期協助台商布局美國，客戶涵蓋85度C、八方雲集、繼光香香雞、鮮芋仙等知名連鎖餐飲，以及高科技半導體晶片廠商。

他從第一線觀察指出，台商布局腳步早已啟動，並非從川普2.0時代才開始。

「過去幾年，許多企業已進入美國。」陳啟耕分析，之前挑戰在於觀望政策。如今15%規則確立，加上美方強勢推動「美國製造」政策，供應鏈已從過去的觀望、抗拒，轉為積極布局。

陳啟耕直言，資金與廠房相較之下易解決，「人」怎麼合法落地才是挑戰。他特別舉2025年現代汽車（Hyundai）與LG在喬治亞州的投資案為例，呼籲台商引以為戒。

當時，現代汽車為趕工裝機，讓大量技術人員持免簽或觀光簽證入境，結果遭查獲遣返，信譽重創。

「這對公司是很負面的影響」，陳啟耕說明，違規紀錄會進入海關系統。未來連合法員工入境都會面臨嚴審。若一再違規，公司甚至會被「貼標籤」，導致後續簽證申請困難。

台灣科技產業擴大對美投資的趨勢下，陳啟耕預估，未來具有台灣背景的工作簽證申請量，一定會顯著增加。

他分析，川普政府雖收緊移民政策，嚴審部分國家簽證，但台灣並未列入限制名單。反之，在美台科技業整合下，台灣STEM（科學、技術、工程、數學）人才將成為受益者。

他分析，協議確立了台美科技業的友好關係，移民局在審理案件時，對於來自台灣、特別是STEM領域的申請人，會傾向認定其專業符合美國利益。

「這意味著，移民官在行使自由裁量權時，會給予台灣人才更大的空間」，陳啟耕指出，未來台灣工程師透過「國家利益豁免」（NIW）申請綠卡時，更容易獲得批准。

針對即戰力調派，陳啟耕建議善用「條約投資人簽證」（E-2）。E-2雖是工作簽證，但核心邏輯是「以投資換取人才」，企業必須在美實質投資、創造在地就業機會，才能換取台籍人員入境。

他表示，這符合川普「歡迎資金、保障本地就業」的政策方向，近年申請量未受打擊，反而從早期的年均300、400件增至4000件，成為台商重要的調派管道。（編輯：謝怡璇）1150117