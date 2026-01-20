台美協議削弱「矽盾」？外媒示警大量外移恐有影響...學者、分析師點出「關鍵問題」：對台依賴不太可能短時間擺脫...基本上無損矽盾

台美關稅協議敲定，其中企業自主投資2500億美元，包括台積電先前承諾的1650億美元投資，先前也傳出台積電再加碼五座廠，引發「美積電」疑慮。據外媒報導，台美完成關稅貿易協議，使台積電有機會同步回應政治與產業需求，而有分析警告，若大量製程移出台灣，原有的「矽盾」效應恐出現變化。對此，外媒報導，有分析師和學者認為，短時間受限於技術人才、資源等問題，不太可能短時間擺脫對台的依賴，基本上矽盾仍未受損。

廣告 廣告

台積電近期在法說會指出，資本支出最高將達到560億美元，因應客戶強勁需求加速擴張，並預計在美國亞利桑那州增設多座晶圓廠，因為AI客戶主要在美國，所以需要來自美國晶圓廠的大力支持。



針對台積電擴大對美投資，《華爾街日報》報導，台美雙方完成貿易協議，將使台積電有機會同步地回應政治以及產業需求；不過也點出，若大量製成移出台灣，台灣擁有的「矽盾」效應恐怕會有所變化。



美國喬治城大學研究員布雷斯尼克（Sam Bresnick）也指出，矽盾的概念在很多層面正在被侵蝕，必須從不同視角來看待台積電；報導也稱，從台積電在日本、德國等海外設廠投資來看，該公司與台灣政府在面對地緣政治已有不同考量。



不過對此，有學者駁斥矽盾減弱的說法，表示美國本身即具有多方面的理由穩定台海變化，一來是台灣海峽是全球航運要道，若有變化將衝擊國際海運，有美軍進駐的日本和南韓也將受到影響；再者，亞利桑那州的廠房有空缺技術人力問題，加上新設廠投入生產的時間長，難以短時間取代台灣產能，核心研發和大部分先進製程至少再留台10年。



《CNBC》也報導，有多位分析師指出，儘管是擴大美國晶片產能是台美關稅協議中的主要目標之一，但美國不太可能於短期內完全擺脫對台灣最先進製程的依賴，因此「矽盾」目前基本上仍未受損。



美國山姆休士頓州立大學政治學副教授翁履中同樣對此評論，半導體生態系無法一夜間遷移，因此矽盾或許將受到削弱，但短期內仍會存在；更大的問題是在美國總統川普卸任後會發生什麼，若未來的美國政府持續推動大規模遷移，台灣失去自身獨特優勢只是時間問題。

(圖片來源：台積電)

更多放言報導

總投資就是2500億美元…林宏文舉例闢謠：千萬買房找爸爸擔保貸款一半…總投資難道變1500萬？

台企赴美投資2500億美元台積電又被唱衰...趙堃成酸「去年四月到現在漲一倍不止」：帶風向也應有長進