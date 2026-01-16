台美協議半導體是重點 鄭麗君「台灣目標是成為美國AI戰略夥伴」

人工智慧AI示意圖。路透社



台灣與美國官員15日共同宣布達成降低關稅並增加對美投資的貿易協議，行政院副院長鄭麗君表示，台灣的目標是成為美國在人工智慧（AI）領域的緊密戰略夥伴。

路透社報導，鄭麗君在華府舉行的記者會中表示表示：「在這次談判中，我們促進了台美雙向高科技投資，希望未來能成為緊密的AI戰略夥伴。」

加拿大科技研究公司TechInsights半導體經濟學家赫奇森（G. Dan Hutcheson）指出，隨著台灣企業在美國建立業務，這項協議可能推動晶片製造供應鏈的需求增加。

廣告 廣告

川普政府一直敦促台灣增加在美投資，特別是生產AI晶片。

台美協議降低台灣多項出口商品的關稅，並宣布投資美國科技產業，但此舉也可能激怒中國。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，台灣企業將投資2500億美元，以提升美國在半導體、能源和人工智慧領域的產能。

他補充，這個數字包含台積電去年已承諾的1000億美元，後續還會有更多投資。

川普政府表示，台灣還將額外擔保2500億美元的信用保證，以促進進一步投資。

鄭麗君稱這項協議為「雙贏」，並補充這也將鼓勵美國投資台灣。她補充，這項投資計畫是由企業主導，而非政府驅動，台灣企業將繼續在國內投資。

鄭麗君指出：「我們相信這種供應鏈合作不是『搬遷』，而是『建設』。我們擴大在美足跡並支持美國建立在地供應鏈，但更重要的是，這是台灣科技產業的延伸與擴張。」

經濟部長龔明鑫在台北對記者表示，投資還將涵蓋AI伺服器與能源，並表示將由企業自行公布晶片相關投資金額。

台積電發表聲明稱，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議，並補充其所有投資決定均基於市場狀況與客戶需求。

台積電表示：「市場對我們先進技術的需求非常強勁，我們持續在台灣投資並向海外擴張。」

台美協議一旦簽署，需要由台灣立法院批准。目前在野黨在立法院擁有多數席次，並對台美貿易協議下關鍵晶片產業可能出現的「掏空」現象表示擔憂。

盧特尼克在15日接受CNBC電視台採訪時表示，美方目標是將台灣整個晶片供應鏈與生產的40%帶到美國。如果晶片不在美國建造，關稅可能高達100%。

龔明鑫表示，他不知道40%這個數字是如何計算的，但台灣預計到2036年，5奈米以下的先進晶片，在台灣與美國之間的生產比例將為80／20。

他說：「這輪布局將加強台美及全球半導體供應的韌性。適度的全球多元化也是必要的。展望未來，最大的AI訂單將來自美國市場。」

盧特尼克在X平台發文表示，這次半導體投資是美國歷史上規模最大，並在文中附上一張自己與鄭麗君、台灣首席貿易談判代表楊珍妮、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer） 及駐美代表處俞大㵢的合照。

他補充：「美國先進製造業結合這項協議，將把晶片生產帶回國內，創造高薪的美國工作機會，並確保我們未來數十年的經濟與國家安全。」

更多太報報導

美拍板「台灣晶片免稅」南韓能比照？ 韓媒憂：存在不確定性

美針對特定晶片課25%半導體關稅 白宮：只是第一階段

記憶體短缺牽制H200出口 美議員：新規若落實輝達應拿不到許可