台美協議另一面！巴克萊銀行上修台灣經濟成長率 揭台幣走弱隱憂



台美貿易協議拍板後，英國百年金融巨頭「巴克萊銀行」上調對台灣2026年經濟成長率預測，並認為台灣半導體在「232條款」的豁免下，實際上的關稅等同於零。不過，隨著台企加碼對美投資、出口美元未回流，加上壽險避險結構調整，分析師普遍警告，台幣中期仍面臨走弱壓力。

彭博報導，在台灣與美國達成貿易協議後，英國百年金融巨頭「巴克萊銀行」（Barclays Plc）上調了對台灣經濟成長的預測。該公司在19日發布的報告中表示，已將台灣2026年的經濟成長率預估，從原本的1.9%上調到3.9%，這個數字比台灣央行去年12月預測的3.67%還要樂觀。巴克萊同時也不在預期今年會有任何貨幣寬鬆措施。

巴克萊的經濟學家在報告中表示，「我們認為，在不確定性降低的情況下，短期出口動能可望維持。」並補充，該協議也將強化雙方的戰略夥伴關係，而人工智慧（AI）可能是最關鍵的成長動能。

除了巴克萊的報告外，渣打銀行（Standard Chartered Plc）早在台美貿易協議公布前，於15日就對台灣2026年的經濟成長率預估，從2.5%上調至3.8%，理由是全球對AI相關產品的需求強勁、提前出貨，以及消費持續復甦等。

台美貿易協議拍板 巴克萊指半導體關稅形同歸零

台灣16日宣布與美國達成貿易協議，雙方於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU），包括台灣輸美商品關稅從先前的20%下調至15%且不疊加（MFN）、半導體及相關衍生品獲「232條款」關稅最惠國待遇。232條款包含的項目，台企在美國建廠期間，未來輸美的半導體及衍生品，美方會給予投資產能2.5倍的零關稅配額。

巴克萊指出，這項貿易協議中最重要的成果，是降低了半導體關稅相關的不確定性。報告寫道，「我們認為，針對台灣在美國規劃設廠產能2.5倍所給予的『232條款』關稅豁免，意味著半導體關稅實際上等同於零。」

資金不回流台灣 台幣中期內面臨下行壓力

巴克萊銀行指出，這項協議短期內可能會讓台幣獲得一些喘息空間，但隨著壽險業避險規定出現變化，賣美元買台幣的力道下降，時間拉長後，台幣將面臨一定的走弱壓力；再加上，台灣的地緣政治風險也依然存在。

其他分析師也有類似看法。根據台美貿易新協議，台灣科技企業將承諾在美國進行2500億美元的直接投資，而政府為額外2500億美元的投資提供信用擔保。部分分析師指出，台企潛在的2500億美元直接投資，將原本會換回台幣的資金留在國外，代表台幣未來將走弱。

滙豐控股（HSBC Holdings Plc）分析師18日在一場簡報中表示，「美國與台灣投資關係日益緊密，代表台企賺取的出口收入中，有相當一部分被重新投資於海外，而不是換回當地貨幣。」雖然去年台灣人的海外投資有所放緩，但今年可能會增加。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）在1月19日至25日的市場展望報告中表示，台灣企業繼續累積外匯，並指出台灣客戶認為美元值得逢低買進。

面對美元走強，以及台灣壽險業者解除外匯避險部位的壓力下，台幣今年已貶值約0.6%。

