台美協議將敲定！紐時：關稅降至15% 台指期夜盤暴漲

台美關稅即將敲定了？根據「紐約時報」報導，台美雙方已經進入談判的最後階段，台灣關稅稅率有望從20%調降到15%，但交換條件是台積電承諾在亞利桑那州興建5座新的晶圓廠。

台美關稅談判談了這麼久，總算再度出現進展。雅虎財經主播：「紐約時報報導，美國與台灣已接近達成，一項貿易協議，根據這項協議，對台灣出口產品的關稅稅率，將下調至15%。」

消息人士透露，台美關稅協議雙方進入談判最後階段，稅率將從20%調降至15%，台積電也將依照紐時報導所說，在美國加大投資，承諾在亞利桑那州興建5座新的晶圓廠。

如果協議順利簽署，台美關稅談判，將畫下階段性句點，台灣的稅率，也將與日南韓等國相近。不過美國最高法院最快14日，將就川普的關稅措施合法性，做出裁決，是否能迅速拍板 不確定性大。

但市場先反映利多，台指期夜盤強勢走勢，大漲371點，即將突破31100點關卡。

