台美協議快拍板？傳台灣投資美國4千億美元 半導體情況受矚

美國總統川普。（翻攝自白宮臉書）

日前英國《金融時報》報導指出，台美協議即將拍板並會在近期公布，台灣將承諾在美投資約4千億美元，這也包含台積電已經承諾要投入亞利桑那州打造晶圓廠和先進封裝廠的1650億美元。

外媒報導指出，台美協議即將敲定，台灣將投資美國高達4千億美元，這也包含台積電今年年初時宣布加碼的1650億美元，將用於建造晶圓廠和先進封裝廠。不過針對外媒報導，經濟部長龔明鑫今日表示，協議還沒確定，如果確定後經貿談判辦公室一定會對外說明。

廣告 廣告

目前美國已經對台灣輸往美國的商品課徵20%關稅，雖然已經低於4月宣布的32%稅率，但不僅比日本、南韓高出5%，台灣傳產也紛紛喊話關稅衝擊大。

不過今年讓台灣經濟成長率「保5」的科技產業尤其是半導體，目前仍獲免於對等關稅，這包含半導體晶片、零組件和消費性電子產品以及AI伺服器。

因此業界最關注的正是「232條款」中與半導體相關的內容，事實上，川普先前又提台灣搶走晶片生意，重申台灣搶走幾乎全部的晶片生意，「這非常可恥（disgraceful），但好消息是，它們即將回流到美國。」展現他對於讓半導體重回美國製造的決心。

目前台積電亞利桑那廠的產能逐漸開出，也已經用於打造輝達最先進的Blackwell晶片，外界關注川普還會對台灣半導體祭出哪些措施來加速半導體回流。



回到原文

更多鏡報報導

台積電再傳洩密／避免台積電人才分裂 張忠謀當年靠一招挽回局面

台積電再傳洩密／羅唯仁遭高檢署調查 魏哲家面臨人才接班隱患

台積電再傳洩密／羅唯仁如違反營業秘密 法律專家：公司會追殺到天涯海角