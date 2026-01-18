台美協議震撼彈！關稅大降至15% 外媒讚台灣經驗：決定成敗非國土

國際中心／綜合報導

台美敲定對等關稅調降至15%且不疊加，台灣更成為全球首個獲美國「232條款」豁免的最優惠國家。（示意圖）

台美關稅談判取得歷史性突破，雙方敲定對等關稅調降至15%且不疊加，台灣更成為全球首個獲美國「232條款」豁免的最優惠國家。作為交換，台灣承諾對美投資2500億美元（約新台幣8.13兆元），重點鎖定半導體、AI與能源領域。外媒盛讚台灣模式為美國產業戰略提供重要借鏡，證明戰略布局與技術實力勝過國土大小。

根據最新協定內容，台美雙方於2026年初正式達成協議，確認台灣輸美商品關稅將從最初的32%及談判期間的20%，進一步調降至15%，且雙方享有同等稅率、不進行累加。此外，台灣亦成功爭取到部分產品如學名藥、飛機零組件的關稅豁免，並成為全球第一個獲得美國「232條款」（國安關稅）最優惠待遇的國家，這將大幅降低台灣企業在美營運成本也確保其長期競爭力。

作為互惠條件，台灣半導體與科技產業承諾將投入高達2500億美元（約新台幣8.13兆元）擴大對美投資，台灣政府亦將提供同等金額的信用保證機制予以支持。這項協議被視為美國總統川普上任後，推動製造業回流與解決貿易逆差的關鍵政績。川普形容此為歷史性行動，不僅能強化美國全球競爭力，更標誌著美國經濟將重新聚焦於高科技製造與創新驅動。

《International Business Times》報導分析，台灣半導體龍頭台積電（TSMC）在此波戰略中扮演核心角色。受惠於全球對人工智慧（AI）及高效能運算的需求爆發，台積電淨利較去年同期成長35%。為鞏固領先地位，台積電宣布在2026年前將資本支出提升至520億至560億美元（約新台幣1.69兆至1.82兆元），其中相當比例將用於加速亞利桑那州及其他美國廠區的產能建設，以滿足美國對ASIC、GPU等先進晶片的迫切需求。

外媒進一步指出，此協議的戰略意義遠超經貿層面。在供應鏈重組與地緣政治風險升溫的背景下，美國透過深化與台灣合作，強化了在亞太地區的布局，並以此在美中關係中取得平衡。儘管北京方面抨擊該協議為「經濟掠奪」，但分析師認為，台灣結合戰略視野、政策支持與執行力的產業聚落經驗，正成為美國振興本土製造業的藍圖。

這場談判結果凸顯了台灣在全球科技版圖中的關鍵地位。外媒評論總結，若美國能有效落實相關規劃，引進台灣的世界級工業園區模式，將迎來科技主導地位的新時代。這也向世界證明：「決定國家成敗的並非國土大小，而是精準的戰略布局、深厚的技術能力與長期的投資決心。」

