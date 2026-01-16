台美協議、台積電財測雙爆擊！外資399億暴力回補 買盤集中這幾檔

財經中心／余國棟報導

台股（16）日全面噴出。加權指數終場大漲598.12點，收在31,408.70點再創波段高點，成交金額放大至8,233億元。外資單日大舉買超399億元，三大法人合計買超369億元，成為推升指數創高的關鍵力量。（示意圖／PEXELS ）

台美貿易協議拍板，關稅稅率降至15%、且不疊加，隨著不確定性因素消除、市場交投熱絡、資金行情效應持續延燒、以及內外資法人與大戶力挺偏多不變，加上美股（15）日強勢反彈，加上台積電財測釋出樂觀訊號，點燃全球科技股多頭氣勢，台股（16）日全面噴出。加權指數終場大漲598.12點，收在31,408.70點再創波段高點，成交金額放大至8,233億元。外資單日大舉買超399億元，三大法人合計買超369億元，成為推升指數創高的關鍵力量。

從外資買超前五名來看，第一名為聯電（2303），外資買超77,280張，股價收在58.5元，上漲3.8元、漲幅6.95%，受惠晶片族群全面回溫，加上成熟製程需求回穩，吸引外資積極回補。第二名是友達（2409），買超42,207張，股價收15.70元，上漲0.45元、漲幅2.95%，面板族群在報價止穩預期下出現跌深反彈。第三名南亞（1303）獲外資買超37,750張，股價收73.8元，大漲4.1元、漲幅5.88%，法人看好原物料循環觸底。第四名台新新光金（2887）買超34,153張，股價21.85元、小漲1.16%，金融股受惠利差與股市熱度同步升溫。第五名為台塑（1301），買超19,890張，股價43元，上漲0.4元、漲幅0.94%，同樣搭上塑化族群反彈列車。

賣超方面，外資調節力道集中在傳產與航運股。賣超第一名華新（1605）遭賣超62,190張，股價收42.95元，下跌1.35元、跌幅3.05%，漲多後遭獲利了結。第二名金寶（2312）賣超19,925張，股價33.7元，上漲0.4元、漲幅1.20%，呈現量減價撐的整理走勢。第三名燿華（2367）賣超16,023張，股價36.65元，下跌0.45元、跌幅1.21%。航運族群成為外資提款機，長榮（2603）遭賣超11,540張，股價190元，下跌5元、跌幅2.56%；陽明（2609）賣超10,714張，股價54.5元，下跌1元、跌幅1.80%，反映運價題材暫歇。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股呈現「開高震盪走高」再創歷史新高的格局，受惠於台積電法說釋利多，在AI需求持續強勁成長的帶動下，不僅看不到任何泡沫化的危機存在，甚至預估今年資本支出將持續飆高至520~560億美元，遠超過先前法人預估450-500億美元區間，預估AI相關營收將一路成長至2029年，年複合成長率將達54%至59%，高於先前預估的45%，不排除農曆年前將可望有提前見到32K關卡的機會，年後再續戰33K、34K、甚至35K，短線若有震盪，逢低都仍將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會之看法不變。

