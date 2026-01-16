台美協議 鄭麗君：全球首個取得美232條款關稅優惠

（中央社記者侯姿瑩華盛頓15日專電）台美關稅談判今天結束總結會議，雙方共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君晚間在華府表示，台灣是全球第一個針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊，稍早與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議後，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。

鄭麗君、楊珍妮等人晚間在駐美代表處召開記者會說明相關內容。鄭麗君表示，台灣是全球第一個針對美國未來可能課徵232條款相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇，代表美國看待台灣是重要半導體戰略夥伴。

行政院稍早新聞稿指出，台美雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。（編輯：周永捷）1150116