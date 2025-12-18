台美司法互助 破跨國運毒集團 7嫌起訴

美國警方查獲台人運毒集團，基隆地檢署偵查終結，起訴涉案的7名嫌犯，並移送基隆地院審理。（張志康攝）

以程姓男子為首的跨國運毒集團，去年以機票、食宿免費為誘因，吸引國人自美國夾帶安非他命運往澳洲，結果在機場被查獲，刑事局接獲美方情資後，報請基隆地檢署指揮偵辦，並啟動台美司法互助機制，今年8月拘提程男等6人，11月再拘提1名同案被告，基檢依違反《毒品危害防制條例》運輸第二級毒品罪起訴7嫌，18日將在押7人移送基隆地院審理。

檢方指出，以程男為首的跨國運毒集團，去年7、8月間，以高報酬、機票與食宿全免等誘因，招募國人加入該集團，加入後便赴美國洛杉磯、拉斯維加斯等地，以人參粉、藍莓粉作為外包裝掩飾，在行李箱內夾帶毒品甲基安非他命，再從舊金山搭機赴澳洲。

去年9月、10月間，美國警方在洛杉磯、舊金山機場先後查獲運毒案，由於涉案人都是我國國民，美國警方通報台灣，刑事局國際刑警科接獲情資後，隨即報請基檢指揮偵辦。今年8月21日，檢警拘提程男等6嫌，當天向基隆地院聲請羈押禁見獲准；11月26日，檢警再拘提同案陳姓被告到案，複訊後也聲押獲准。

為補齊證據鏈，基隆地檢署透過法務部國際及兩岸法律司，向美方請求司法互助獲同意。檢察官11月上旬與刑事局國際科員警，赴美情資交換及證物移交，證物包括在洛杉磯及舊金山機場查獲的毒品甲基安非他命，總重達25公斤715公克。

基隆地檢署17日偵查終結，將7人提起公訴，檢察官認為以程嫌為首的7名在押嫌犯，共同涉犯《毒品危害防制條例》的運輸第二級毒品罪，扣案毒品全數請求法院宣告沒收銷燬，7嫌昨日移審基隆地院。